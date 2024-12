Vor der Sitzung der US-Notenbank an diesem Mittwoch dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht allzu viel tun. Nach zuletzt drei Börsentagen in Folge mit leichten Verlusten für den Dax notierte der deutsche Leitindex zuletzt im kleinen Plus von 0,14 Prozent bei 20.276 Punkten.

Als ausgemacht gilt, dass die Fed den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senkt. Die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA hätten ein uneinheitliches Bild gezeichnet, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Dennoch bleibe für die Fed heute die Option einer Zinssenkung, garniert mit einem vorsichtigen Ausblick auf ein Jahr 2025, in dem es nur sehr wenige oder gar keine weiteren Leitzinssenkungen geben könnte.

Unicredit baut Beteiligung an Commerzbank aus

Die italienische Großbank Unicredit hat ihre Beteiligung über Finanzinstrumente an der Commerzbank weiter ausgebaut. Der Gesamtposition betrage nun rund 28 Prozent, hieß es. Die Commerzbank-Papiere gewannen 3,7 Prozent.

Die Unicredit hatte Anfang September den Teilausstieg des Bundes genutzt und war im großen Stil bei der Commerzbank eingestiegen. Inklusive Finanzinstrumenten hatte das Institut zuletzt rechnerisch bereits 21 Prozent der Anteile gesichert. Damit würde die Unicredit die größte Commerzbank-Aktionärin noch vor dem deutschen Staat. Zudem hatte das Geldhaus im September die Erlaubnis beantragt, seinen Anteil auf bis zu 29,9 Prozent aufzustocken.

Redcare-Aktie unter Druck

Die Redcare-Aktie verlor sieben Prozent. Der Grund: Die Drogeriemarktkette dm steige in den Online-Apothekenmarkt ein und will aus Tschechien heraus frei verkäufliche Arzneimittel nach Deutschland liefern, berichtete das Handelsblatt nach einem Gespräch mit dem Marketing- und Beschaffungs-Geschäftsführer Sebastian Bayer. Wahrscheinlich sei ein Start im Sommer.

Es droht also ein intensiverer Wettbewerb für die im MDax notierte Online-Apotheke.

Kontron sichert sich Millionen-Auftrag

Kontron sicherte sich einen weiteren Großauftrag im Bereich Verteidigung und Sicherheit im Wert von voraussichtlich 165 Millionen Euro. Erst vor kurzem hatte der Konzern eine Order aus dem US-Verteidigungssektor erhalten. Die Aktie sprang um acht Prozent hoch.

Damit könnten die Titel ihr in der Vorwoche erreichtes Dezember-Hoch überspringen und den höchsten Stand seit Anfang August erreichen. Auch die noch nach unten gerichtete 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend würden sie hinter sich lassen.

Ein Händler betonte die Bedeutung des Sektors, aus dem die Aufträge kämen. Die Autoren des Börsenbriefs Fuchs-Kapital hoben in ihrer aktuellen Ausgabe die günstige Bewertung und die attraktive Dividendenrendite hervor.

Ceconomy will Dividende erhöhen

Die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy will im neuen Geschäftsjahr operativ deutlich mehr verdienen und richtet ihre Dividendenpolitik neu aus. Künftig sollen zehn bis 25 Prozent des Gewinns je Aktie an die Aktionäre weitergegeben werden. Die Ceconomy-Aktie verteuerte sich um 6,5 Prozent.

Redaktion onvista/dpa-AFX