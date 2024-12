Guter Vorsatz: 100 oder 250 Euro pro Monat übrig? Wie ich damit mein Leben finanziell neu ordnen würde!

Ein guter Vorsatz ist es womöglich, mit dem einen oder anderen gesparten Euro sein finanzielles Leben vollkommen neu zu ordnen. Es wird dich vielleicht überraschen: Aber mit diesem Geld kannst du nicht nur einen Notgroschen ansparen oder auch kleinere Investitionen tätigen. Nein, du kannst auch den Grundstein für ein bedeutend größeres Vermögen legen.

Das Schließen deiner Rentenlücke, ein super-bequemes Ruhestandspolster, oder auch ein solides passives Einkommen? Absolut denkbar. Heute verrate ich dir, wie ich 100 oder sogar 250 Euro pro Monat verwenden würde, um dieses Ziel zu erreichen. Ich habe jedenfalls eine Prio-Liste, je nach finanzieller Ausrüstung, die du im neuen Jahr für dich abarbeiten kannst.

Guter Vorsatz: Mit 100 Euro in einen ETF investieren!

Die ersten 100 gesparten Euro würde ich jedenfalls nach der Errichtung eines Notgroschens direkt investieren. Von einzelnen Aktien würde ich aufgrund des Betrags tendenziell dann eher die Finger lassen. Ein ETF und insbesondere ein marktbreiter kostengünstiger Indexfonds auf den S&P 500 oder den MSCI World wären für mich das Mittel der Wahl. Deine 100 Euro kannst du sogar bequem per Sparplan und vollkommen automatisiert investieren. Das heißt: Du musst nur lediglich einmalig diesen Sparplan einrichten und kannst danach in den Stand-By-Modus wechseln. Klingt das nicht absolut verlockend?

Für mich klingt das gleichzeitig nach einem guten Vorsatz, den du relativ einfach erfüllen kannst. Und auch wenn sich ein Betrag von 100 Euro für manchen wie ein Tropfen auf dem heißen Stein anfühlen mag: Er ist es definitiv nicht. Sondern er ist der Beginn eines größeren Vermögensaufbaus. Der Zinseszinseffekt wird dir helfen, langfristig ein bedeutend größeres Vermögen zu erreichen. Vor allem, wenn du noch jede Menge Zeit hast.

Mit 100 Euro pro Monat in einen ETF investiert kannst du bei einer durchschnittlichen Rendite von ca. 8 % pro Jahr und einer Halte- und Sparplandauer von 20 Jahren rein rechnerisch ein Vermögen von über 57.000 Euro bringen. Davon hast du selbst den geringeren Anteil von 24.000 Euro gespart, mehr als 33.000 Euro kamen also an Rendite dazu. Wenn du 30 Jahre übrig hast, sparst du selbst wiederum 36.000 Euro. Dein Vermögen würde rein rechnerisch jedoch auf über 141.000 Euro wachsen. Du siehst also: Dein guter Vorsatz kann sich bereits hier auszahlen und 100 Euro können dein Leben finanziell vollkommen neu ordnen!

Das ambitioniertere Ziel: Mit 250 Euro

Wenn du es jedoch schaffst, 250 Euro jeden Monat zu sparen, können wir weiterdenken. Natürlich kannst du auch dieses Geld einfach nehmen und in einen kostengünstigen ETF oder Indexfonds investieren. Bei 30 Jahren Halte- und Sparplandauer würdest du rein rechnerisch auf ein Vermögen von 354.000 Euro kommen, wobei du selbst lediglich 90.000 Euro gespart hast. Zahlen, die dir ein weiteres Mal zeigen dürften: Es ist durchaus lukrativ, im neuen Jahr direkt anzufangen.

Aber du hast auch noch andere Optionen. Mein guter Vorsatz wäre jedenfalls, dass ich die nach den 100 Euro, die ich in einen ETF investiere, die übrigen 150 Euro über fünf oder sechs Monate spare. Und dann wiederum in eine einzelne Aktie investiere. Mit diesem Teil deines Portfolios kannst du noch vollkommen andere Akzente setzen.

So kannst du beispielsweise zwei Mal im Jahr in eine Dividendenaktie investieren und dein passives Einkommen erhöhen. Oder du baust dir langsam aber sicher einen Korb an verschiedenen Wachstumsaktien auf, die über ein Profil mit größerer Chance und höherem Risiko verfügen. All das kann ein Rendite-Katalysator für dich sein.

Wenn du es dann in deinem Gesamtdepot und mit einer guten Aktienauswahl auf eine Rendite von sogar 10 % pro Jahr schaffst, würdest du mit insgesamt 250 Euro über 30 Jahre auf ein Vermögen von ca. 520.000 Euro kommen. Ich denke, das dürfen wir als finanzielle Neuordnung beschreiben. Ab diesem Zeitpunkt sollte jede Rentenlücke eigentlich kein größeres Problem mehr für dich sein.

Guter Vorsatz 2025: Revolutioniere deine Finanzen mit 100 oder 250 Euro pro Monat!

Du hast es also gesehen: Mit 100 oder 250 Euro kannst du dein finanzielles Leben vollkommen neu Ordnung. Wichtig ist, dass du am besten direkt im Jahre 2025 beginnst. Und deinen guten Vorsatz nicht wirkungslos verpuffen lässt. Zeit ist schließlich Geld!

Der Artikel Guter Vorsatz: 100 oder 250 Euro pro Monat übrig? Wie ich damit mein Leben finanziell neu ordnen würde! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Kursperformance von bis zu 506 %! Solltest du diese unbekannten Top-Performer aus 2024 noch kaufen?

506 % Aktienkursperformance im Jahr 2024? Ja, bei einzelnen Aktien war das möglich! Aber was macht diese besonderen Kursraketen aus? Kann man weitere, ähnliche Aktien identifizieren? Und viel wichtiger: Sollte man diese Top-Aktien auch jetzt noch kaufen? Fragen über Fragen.

In unserem neuesten Aktienwelt360-Sonderbericht beantwortet Chefredakteur und Gamechanger-Analyst Vincent Uhr exakt diese Fragen. Vielleicht sieht er auch eine bessere Alternative, die dir eines ermöglichen kann: Ähnlich starke Kurserfolge zu erzielen!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt GRATIS zu lesen.

Aktienwelt360 2024