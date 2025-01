Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Dermapharm, Mutares, HelloFresh, Airbus, Li Auto, Nio, xPeng, BYD, GigaCloud, EHang, Ralph Lauren, Yum! Brands, Tesla und MicroStrategy.

Der Dax startet mit moderaten Verlusten ins neue Jahr. Kein Wunder, verweilt der Einkaufsmanagerindex für Deutschland doch nach wie vor weit unter dem Expansionsbereich. Besserung nicht in Sicht. Mit einem Ausblick auf eine republikanische US-Regierung und tendenziell problematischerer Energieversorgung in Deutschland scheint sich das Umfeld für Deutsche Unternehmen auch in 2025 nicht zu verbessern.

Im Fokus stehen heute chinesische Fahrzeughersteller, die ihre Auslieferungszahlen gemeldet haben und auf kräftige Dynamik blicken können. Das setzt deutsche Autobauer heute unter Druck, die kräftig am Dax ziehen.

Bei Tesla hat ein explodierender Cybertruck für Wirbel gesorgt. Es scheint sich aber um eine geplante Explosion eines Attentäters zu handeln. Was für die Aktie heute deutlich wichtiger ist, dazu mehr in der Live-Sendung.

Interessant ist es auch einen detaillierten Blick auf die 2024er Performance mehrerer Krypto-Unternehmen zu werfen. Damit stellt sich dann auch die Frage, ob die Aktie von MicroStrategy eine gute Anlage in 2025 sein könnte