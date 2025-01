Dax-Widerstand: 20.410 20.500 Dax-Unterstützung 20.000 19.700

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte nach dem Überwinden des Widerstands um 20.265 Punkte gestern weiter zulegen und stieg in den Bereich um 20.400 Punkte. Der Sell-Off an den US-Börsen in der zweiten Handelshälfte gestern Abend wurde im nachbörslichen Dax-Handel weitestgehend ignoriert. Der Nasdaq verlor knapp zwei Prozent an Wert und der S&P500 gab um 1,1 Prozent nach - der X-Dax reagierte hingegen kaum im späten Handel.

Diese negativen US-Vorgaben werden auch im heutigen Handel bislang komplett ignoriert - der Index klettert am Vormittag sogar auf ein neues Jahreshoch oberhalb von 20.400 Punkten.

Dax-Ausblick:

Oberhalb von 20.265 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht weiter nordwärts Richtung bisheriges Allzeithoch aus dem Dezember.

Neue prozyklische Verkaufssignale bringt erst ein Stundenschlusskurs unterhalb dieser Unterstützungszone - in dem Falle dürfte dann der Bereich um 20.000 Punkte zügig erneut angesteuert werden. Eine Vorentscheidung darüber dürfte bereits am heutigen Nachmittag anstehen, wenn mit dem ADP Report um 14:15 Uhr ein erster Vorgeschmack auf den US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier an dieser Stelle wieder nach meinem Urlaub Anfang Februar.