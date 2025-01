Gegenwind dauert an | Staatsanleihen und US-Dollar im Fokus

Die Stimmung an der Wall Street ist ausgesprochen negativ. Die Bank of America geht davon aus, dass der S&P 500 bis auf 5666 Punkte korrigieren wird. Im Vorfeld der am Dienstag und Mittwoch anstehenden Erzeugerpreise und Verbraucherpreise, sehen wir am Aktienmarkt viel Zurückhaltung. Der Kapitalmarkt preist für 2025 nur noch eine Zinssenkung ein, wobei die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen heute sogar leicht sinken. Ein Zeichen, dass der Aktienmarkt vor allem aus Gründen der Psychologie unter Druck steht. Ein Roundtable von Finanzexperten äußert sich zu 2025 im Anlegermagazin Barron’s überwiegend skeptisch. In der Financial Times ist zu lesen, dass Asset Manager ihren Kunden empfehlen Kapital von Aktien in Anleihen zu verlagern. Gleichzeitig wächst die Sorge über die Folgen der Brände in Kalifornien auf die Wirtschaft. AccuWeather schätzt den Schaden auf mittlerweile über $275 Mrd.. Die Aktien von Moderna brechen wegen sehr schwacher Umsatzziele für 2025 und einer Burn-rate von über $3 Mrd. zum Wochenauftakt deutlich ein.



00:00 Intro

01:06 Zinsen | Internationales Geschäft

02:31 Ausblick diese Woche: Startschuss Berichtsaison

03:33 Erwartete Inflation (Grafik)

05:11 Folgen der Brände in Los Angeles

06:05 U. S. Staatsanleihen (Grafiken)

09:11 Moderna, KB Homes

11:11 Saktionen gegen Russland

12:23 Meldungen zu Trumps Fiskalpolitik

16:15 China: Handelsdaten

17:04 Apple, Hewlett Packartd Enterprises, Sketchers, Delta

19:30 Analysten: Nvidia, Pinterest, Snap, Meta, American Express, Tesla



