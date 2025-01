Erzeugerpreise unter den Zielen | Aufatmen an der Wall Street

Die Erzeugerpreise lagen im Dezember auf breiter Front unter den Zielen der Wall Street. Entsprechend bullish reagieren Aktien und Anleihen. Die Renditen der Staatsanleihen fallen leicht zurück. Gekoppelt mit den am Mittwoch und Donnerstag anstehenden Quartalszahlen der Banken, sollte sich die Stimmung weiter heben. An diesem Dienstag sehen wir zudem einige große Upgrades oder steigende Kursziele im Tech-Sektor. AMD wird von Loop Capital und der KeyBanc empfohlen. Wells Fargo hebt das Kursziel von Amazon an. Auch Microsoft wird von Wells Fargo empfohlen. Wir sehen außerdem weiter steigende Kursziele für Netflix.



