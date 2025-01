EQS-News: Vossloh gewinnt Großauftrag für HS2-Hochgeschwindigkeitsstrecke in Großbritannien

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh gewinnt Großauftrag für HS2-Hochgeschwindigkeitsstrecke in Großbritannien

•Vossloh liefert Schienenbefestigungssysteme für die Strecke London - Birmingham

•Auftragsvolumen über 30 Mio.€ mit Auslieferungen von 2025 bis 2027

Werdohl, 22. Januar 2025.Vossloh hat einen bedeutenden Auftrag von PORR im Rahmen des britischen Hochgeschwindigkeitsbahnprojekts High Speed 2 (HS2) erhalten. Für den Endkunden HS2 Ltd, den Bauherrn und künftigen Betreiber der Strecke, wird Vossloh Schienenbefestigungssysteme für die Feste Fahrbahn auf der Strecke zwischen London und Birmingham liefern. Der Auftrag hat ein Volumen von über 30 Mio.€ und umfasst den Zeitraum von 2025 bis 2027.

"Mit unserer technisch hochwertigen Systemlösung stellen wir sicher, dass die hohen Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auf der anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsstrecke erfüllt werden", erklärt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. "Wir freuen uns, dass der Kunde auf unsere langjährige Expertise setzt und wir damit einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur in Großbritannien leisten."

HS2 ist eines der größten Infrastrukturprojekte Europas und wird nach High Speed 1 (HS1), der Verbindung zwischen London und dem Eurotunnel, die zweite Hochgeschwindigkeitsstrecke in Großbritannien sein. Auf der Strecke sollen künftig Geschwindigkeiten von bis zu 360 km/h möglich sein, während auf der bestehenden Hauptstrecke Platz für mehr Güter- und Nahverkehr geschaffen wird. Die Reisezeit zwischen den beiden Städten soll sich von 82 auf 45 Minuten nahezu halbieren.

Die Fertigstellung der Strecke wird für etwa 2033 erwartet. Dieses Projekt markiert einen Meilenstein in der Modernisierung der britischen Verkehrsinfrastruktur und bietet einen erheblichen Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft.

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Vossloh mit etwa 4.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.214,3 Mio.€.

