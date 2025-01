DEEPSEEK Disruption| Big Tech Kurseinbruch an der Wall Street

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



China treibt seine Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) massiv voran. Das neue Sprachmodell DeepSeek R1 erzielt in wichtigen Tests herausragende Ergebnisse und hebt sich durch eine offene Lizenzierung von der Konkurrenz ab. Während in den USA unter Donald Trump milliardenschwere Investitionen in KI angekündigt wurden, setzt DeepSeek die amerikanische Konkurrenz und deren Aktien zum Wochenauftakt massiv unter Druck, denn der Gedanke, dass die Milliardeninvestitionen wie sie unlängst Microsoft (80 Mrd. US $) und Meta ankündigten (65 Mrd. US $) auch günstiger zu haben sein (deepseek 95 % billiger ?), lassen Anleger die berechtigte Frage der Rentabilität von KI Unternehmen ins Anlegerinteresse rücken.

Größte Verlierer waren vorbörslich die Aktien von NVIDIA, Marvell und Broadcom.



Die Zahlen von AT&T waren fast untergegangen, wären die Antneilsscheine nicht gegen den Trend mit grünen Vorzeichen unterwegs.



00:00 Intro

00:15 Deepseek Disruption

05:40 Trump, Abschiebungen, Zölle

07:28 Anleihemarkt | Ausblick & Rückblick

10:55 Volkswagen | Ryanair

12:05 EU, Japan, China, Krypto | Politik

14:55 AT&T, TikTok, Apple, Amazon, Meta u.v.a.

18:22 Analysten: DR Horton, GE Aerospace u.a.

20:00 Fazit



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke