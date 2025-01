Tech-Aktien danke DeepSeek am Abgrund? Zeit für einen Anlagen-Paradigmenwechsel?@DividendenAlarm

► Darum geht's im Video: In diesem Video spricht Alexander Fischer (@DividendenAlarm ) gemeinsam mit Richard “Richy” Dittrich (Boerse Stuttgart Group) über die wichtigsten Trends an der Börse. Sie erörtern die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz und die Bedeutung von Value Investing im aktuellen Markt. Dabei wird die Rolle von Anleihen, institutionellen Investoren und Rohstoffen sowie die Psychologie des Investierens beleuchtet. Außerdem werfen sie einen Blick auf Gold, Silber, Minenaktien und die Auswirkungen von Währungsfaktoren auf Investments.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung & Marktsituation

03:10 ► KI und Aktien (Auswirkungen von KI)

05:59 ► Value Investing (Strategien & Bedeutung)

08:51 ► Anleihen & institutionelle Investoren

11:47 ► Edelmetalle & Rohstoffe (als Investment)

15:03 ► Psychologie des Investierens (inkl. Volatilität)

20:40 ► Anlegerpsychologie & Marktverhalten

22:58 ► Minenaktien (Preisentwicklung & Vergleich mit Chips)

27:15 ► Währungsfaktoren (Einfluss auf Investments)

34:00 ► Unterbewertete Aktien & Ausblick (Chancen & Zukunftsthemen)



