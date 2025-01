Gestützt von einer Erholung der Nasdaq hat der Dax am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt. Die starken Auftragseingänge von ASML, einem Ausrüster der Chipindustrie, hoben zusätzlich die Stimmung für Technologiewerte europaweit.

Der deutsche Leitindex sprang kurz nach dem Handelsstart bis auf 21.538 Punkte und erreichte damit eine weitere Bestmarke. Das bisherige Rekordhoch lag bei 21.520 Punkten. Zuletzt ging es um 0,34 Prozent auf 21.504 Punkte nach oben.

Am Dienstag hatte die überwiegend mit Technologiewerten bestückte US-Börse Nasdaq die Sorgen vor der chinesischen Konkurrenz durch das neue Open-Source-KI-Modell des Start-ups DeepSeek weitgehend abgeschüttelt und deutliche Gewinne verbucht. Die Erleichterung kam nach Experten-Einschätzungen zu DeepSeek.

So schrieben etwa die Analysten der Bank of America: KI-Fortschritte, die vor allem Optimierungen zu verdanken seien und nicht durch höhere Rechenressourcen zustande kämen, zeigten, dass die für Unternehmen interessante Künstliche Intelligenz (KI) weiterhin in den Kinderschuhen stecke. Zudem seien Mediengerüchte über eine angeblich weitaus kostengünstigere Entwicklung der DeepSeek-Modelle „irreführend und übersehen das Gesamtbild“.

Marktexperten verwiesen außerdem auf ASML als Stütze für eine gute Börsenstimmung an diesem Tag, denn der Spezialist für Lithografie-Systeme zur Herstellung von Computerchips erzielte im vierten Quartal nicht nur einen Rekordumsatz, sondern überzeugte vor allem mit einem starken Auftragseingang. Unter den deutschen Technologiewerten trieb dies bereits die Aktien von Infineon , Aixtron, Jenoptik oder auch Suss Microtec an, die zwischen 2,8 Prozent und 5,8 Prozent zulegten.

Bevor am Abend nach dem Börsenschluss in Europa die Aufmerksamkeit zur US-Zinsentscheidung wandert und nach dem US-Börsenschluss noch zu den Quartalsberichten der drei US-Tech-Schwergewichte Microsoft, Meta und Tesla, richtet sich hierzulande der Blick auf deutsche Werte.

Warnstreik bei der Post geht weiter

Nach dem Warnstreik bei der Post am Dienstag dürften auch heute viele Menschen vergeblich auf Briefe und Pakete warten. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post rief die Gewerkschaft Verdi den zweiten Tag in Folge Zusteller zu einem Warnstreik auf. Heute sind die ländlichen Regionen in den Bundesländern betroffen. Stadtstaaten sind den Angaben nach nicht betroffen. Am Dienstag waren es die größeren Städte und Großstädte.

„In der zweiten Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche gab es kaum Bewegung und keine greifbaren Verhandlungsergebnisse“, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis in einer Mitteilung.

Dritte Verhandlungsrunde beginnt am 12. Februar

Die Gewerkschaft will damit im laufenden Tarifkonflikt den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 12. und 13. Februar angesetzt.

Verdi pocht auf ein Entgeltplus von sieben Prozent und zusätzliche Urlaubstage. In den Tarifverhandlungen stellt die Post den Spielraum für Lohnerhöhungen jedoch als „sehr gering“ dar, weil die Briefmengen im Digitalzeitalter schrumpften und der Investitionsbedarf groß sei. In der dritten Runde will die Post aber ein Angebot vorlegen. Das Unternehmen halte die Warnstreiks daher für „unnötig, da sie letztlich zu Lasten unserer Kundinnen und Kunden gehen“, hatte der Post-Sprecher zuvor gesagt.

Die Deutsche Post hat in ihrem Brief- und Paketgeschäft rund 170.000 Tarifbeschäftigte im Inland. Sie gehört zum Logistikkonzern DHL.

Redaktion onvista/dpa-AFX