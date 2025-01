Direkt zum Video auf YouTube

Apple hat insgesamt gute Zahlen zum so wichtigen Schlussquartal 2024 vorgelegt. Beim Umsatz mit dem iPhone und dem Geschäft in China enttäuschte der Tech-Konzern. Zuletzt machte die Aktie eine deutliche Korrektur durch. Martin erklärt in der Video-Analyse, welche Marken nun wichtig für alle Anleger werden, die mit dem Kauf der Aktie liebäugeln, und was er von Apples Zahlenwerk hält.