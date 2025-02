DAX® - 22.000er-Marke im Fokus

Zuletzt hatten wir beim DAX® immer wieder die Abwärtskurslücke vom Wochenbeginn thematisiert. Entsprechend definierten wir das Schließen des Gaps vom Montag als Signal für eine Rückkehr in die Erfolgsspur. Gestern lieferten die deutschen Standardwerte dieses Ausrufezeichen – und zwar mit dem spiegelbildlichen Phänomen in Form einer Aufwärtskurslücke (21.586 zu 21.692 Punkte). Lohn der Mühen war ein erneutes Allzeithoch (21.921 Punkte). Letzteres war immerhin schon das elfte Rekordlevel in diesem Jahr. Im „uncharted territory“ definiert die 261,8%-Fibonacci-Projektion der Dezemberkorrektur (21.935 Punkte) eine der wenigen verbliebenen Barrieren. Ohnehin rückt der nächste Tausender mit der runden 22.000er-Marke mehr und mehr in Schlagdistanz. Aber auch unter Risikogesichtspunkten gibt der beschriebene Ausbruch Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit ihre Stopps nachzuziehen. Das jüngste Aufwärtsgap bildet in Zukunft unter Tradingaspekten eine erste Haltezone, während das zyklische Tief vom Wochenauftakt bei 21.253 Punkten eine wichtige horizontale Rückzugslinie markiert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.