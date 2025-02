DAX® - Erstmals über 22.000 Punkten

Gestern hatten wir an dieser Stelle die fast deckungsgleichen Tageshochs zwischen 21.921 und 21.946 Punkten als Katalysator für den DAX® hervorgehoben. Der Spurt über diese Hürden – in Kombination der 261,8%-Fibonacci-Projektion der Dezemberkorrektur (21.935 Punkte) – hat seine Wirkung auf das Aktienbarometer nicht verfehlt. Lohn der Mühen war das 14. Allzeithoch in diesem Jahr (22.046 Punkte). Erstmals ist ihrer Geschichte notieren die deutschen „blue chips“ damit über der Marke von 22.000 Punkten und schlossen auch oberhalb der runden Tausendermarke. Im „uncharted territory“ markiert das obere Bollinger Band (akt. bei 22.210 Punkten) eine der wenigen verbliebenen Barrieren. Zusammen mit einem weiteren Fibonacci-Projektions-Level (22.225 Punkte) entsteht hier eine markante Anlaufzone. Auf der Unterseite bildet indes die eingangs beschriebene Schlüsselzone eine erste Unterstützung, während das jüngste Aufwärtsgap (21.692 zu 21.583 Punkte) den noch deutlich massiveren Rückzugscharakter besitzt. Auf das Niveau dieser Zone können Anlegerinnen und Anleger ihren Stopp zur Gewinnsicherung nachziehen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

