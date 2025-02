DAX® - Hoher Gleichlauf zwischen 2015 und 2025

Mit einem erneuten Aufwärtsgap (22.194 zu 22.306 Punkte) setzt der DAX® seine Rekordjagd im bisherigen Jahresverlauf fort. Dank des 16. Allzeithochs in 2025 (22.625 Punkte) notieren die deutschen Standardwerte nun zudem auch per Schlusskurs oberhalb des oberen Bollinger Bandes. Unter Tradinggesichtspunkten kann die obere Begrenzung des Volatilitätsindikators (akt. bei 22.400 Punkten) zur kurzfristigen Gewinnsicherung herangezogen werden. Die bisherige Bilderbuchperformance sorgt für ein „déjà-vu“, denn uns erinnert der bisherige Jahresverlauf an die Kursentwicklung des Jahres 2015. Auch damals entwickelten sich die europäischen Aktienmärkte besser als ihre US-Pendants. Den Verlaufsvergleich 2015/25 haben wir aufgrund des hohen Gleichlaufs in der nebenstehenden Grafik zusammengefasst (siehe Chart). Die gute Nachricht ist, dass damals die Börsenrally bis in den April anhielt, ehe es zu einer scharfen Korrektur kam. So verlor der DAX® von April bis September 2015 rund 25 %. Dennoch war 2015 für das Aktienbarometer ein konstruktives Jahr. Doch das Jahresplus von 10 % hatten die deutschen Standardwerte damals bereits Ende Januar bzw. im Februar auf der Uhr. Deshalb ist der Verlaufsvergleich 2015/2025 durchaus ein zweiseitiges Schwert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.