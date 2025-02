Rückblick:

Der Euro konnte sich gegenüber dem US-Dollar in der abgelaufenen Handelswoche deutlich erholen, nachdem die skizzierte Dreiecksformation im 4-Stundenchart auf der Oberseite hin aufgelöst worden war.

Was steht in der bevorstehenden Handelswoche auf dem Kalender und wie ist die charttechnische Situation im Währungspaar zu bewerten?

Ausblick:

Im Gegensatz zur abgelaufenen Handelswoche mit den viel beachteten US-Inflationsdaten, stehen in den kommenden Tagen eher Daten aus der zweiten Reihe auf dem Wirtschaftsdatenkalender. Lediglich die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings am Mittwochabend und die einzelnen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe am Freitag haben das Potenzial, kurzfristig für nennenswerte Bewegungsimpulse zu sorgen.

Somit dürfte in den kommenden Tagen der Zollstreit und die Entwicklung im Ukraine-Konflikt verstärkt eine Rolle spielen am Devisenmarkt.

Charttechnischer Ausblick:

Nachdem die Dreiecksformation im 4-Stundenchart nachhaltig gen Norden hin aufgelöst wurde, gab es zunächst einen Pullback (türkis im Chart unten) an die gebrochene Abwärtstrendlinie.

Ein Pullback nach einem Ausbruch über eine Trendlinie ist eine besonders wichtige Situation in der Chartanalyse. Nachdem der Preis eine klare Trendlinie nach oben durchbrochen hat, erwarten Händler oft eine Rückkehr des Kurses zur Trendlinie, bevor der Aufwärtstrend weitergeht. Dieser Rücksetzer, der als Pullback bezeichnet wird, testet die gebrochene Trendlinie als neue Unterstützung. Wenn der Preis dort abprallt und der Aufwärtstrend fortgesetzt wird, bestätigt dies die Stärke des Ausbruchs und bietet eine günstige Gelegenheit, in den Markt einzutreten.

Nach dem Pullback zog das Währungspaar erneut dynamisch an und legte über 100 Pips zu. Nach dieser bullisch zu interpretierenden Bewegung ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht in den kommenden Handelstagen zunächst weiter aufwärts in den Bereich 1,0540 bis 1,0560 Dollar (potenziell deutlich höher), vorausgesetzt das Paar rutscht nun nicht wieder unter die Marke von 1,0380 Dollar ab.

Montag: US Feiertag / nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 11 Uhr ZEW Index 14:30 Empire State Manufacturing Index

Mittwoch: 20 Uhr Sitzungsprotokolle Fed-Meeting

Donnerstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Freitag: 9:15/9:30/10:00/ 15:45 Uhr Einkaufsmanagerindizes verarb. Gewerbe FR/DE/EZ/USA