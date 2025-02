Bericht: X bei Finanzierungsrunde mit 44 Mrd Dollar bewertet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Im Rahmen einer geplanten Finanzierungsrunde könnte der Kurznachrichtendienst X einem Medienbericht zufolge mit 44 Milliarden Dollar bewertet werden.

Die Gespräche für die erste Geldspritze seit der Übernahme der Firma durch den Milliardär Elon Musk liefen aber noch, schrieb die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Die Details des Deals könnten sich daher noch ändern. X war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Musk hatte die Plattform, die damals Twitter hieß, 2022 für 44 Milliarden Dollar übernommen. Viele der anderen X-Investoren haben den Wert ihrer Beteiligung in der Zwischenzeit allerdings größtenteils abgeschrieben, weil Musk Nutzer und Werbekunden mit erratischen Entscheidungen und umstrittenen politischen Äußerungen vergrätzte.

Dank seiner Nähe zum neuen US-Präsidenten haben die Firmen aus Musks Imperium seit Donald Trumps Wahlsieg im November kräftig an Wert gewonnen. Die Aktien des Elektro-Autobauers Tesla legten in den vergangenen drei Monaten mehr als 40 Prozent zu. Seine Weltraumfirma SpaceX wurde bei einer Finanzierungsrunde im Dezember mit 350 Milliarden Dollar bewertet. Musks OpenAI-Rivale xAI könnte im Rahmen einer weiteren Geldspritze auf 75 Milliarden Dollar taxiert werden. Das wäre fast doppelt so viel wie bei der vorangegangenen Finanzierungsrunde im Oktober.

