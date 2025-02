Die Hoffnung auf einen Politikwechsel in Deutschland gibt dem Dax am Montag zunächst wohl neuen Schwung. Eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,9 Prozent auf 22.488 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax nach zwischenzeitlichem Rekord von 22.935 Punkten letztlich etwas korrigiert.

Deutschland kann nach Einschätzung der Berenberg Bank nach dem Wahlsieg der Union eine Phase politischer Unsicherheit beenden. Allerdings dürfte der fiskalische Spielraum der neuen Regierung begrenzt bleiben, schrieb Chefvolkswirt Holger Schmieding in einer Analyse. Denn: Ein Ende der Schuldenbremse werde angesichts der Sitzverteilung im neuen Bundestag schwierig.

Hatten sich in der Vorwoche hinter einer starken CDU noch unklare Mehrheiten und möglicherweise gar ein nötiges Dreierbündnis abgezeichnet, reicht es nun für eine Koalition mit der SPD. Die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen sollten dazu führen, dass sich die Koalitionsgespräche beschleunigten, schrieb Ökonomin Marion Mühlberger von der Deutschen Bank.

Vor April werde die neue Regierung aber wohl nicht im Amt sein. Rheinmetall gewannen am Montag auf Tradegate 4,2 Prozent zum Xetra-Schluss. Die neue Bundesregierung dürfte trotz der Sperrminorität der Parteien, die wohl gegen Grundgesetz-Änderungen seien, über einige Hebel zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben verfügen, schrieb Analyst Sven Weier von der UBS. Sie stufte die Rheinmetall-Papiere von "Neutral" auf "Buy" hoch mit einem von 924 auf 1.208 Euro angehobenen Kursziel.

Im Blick steht zudem der Essenslieferdienst Delivery Hero. Der Delivery-Hero-Großaktionär Prosus will sich die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway in einem Milliardendeal einverleiben. Einige Analysten sähen dies als einen ersten Schritt für eine Fusion mit Delivery Hero, sagten Händler. Im vorbörslichen Tradegate-Handel gewannen Delivery Hero gut vier Prozent zum Xetra-Schluss.

USA: Stark unter Druck

An den New Yorker Börsen hat sich am Freitag aufgrund von Konjunktur- und Inflationssorgen die Kursschwäche verfestigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,69 Prozent auf 43.428,02 Punkte. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 verlor 2,06 Prozent auf 21.614,08 Zähler.

Für den breit aufgestellten S&P 500 ging es um 1,71 Prozent auf 6.013,13 Zähler nach unten. Das kurz- und mittelfristige Chartbild trübte sich damit ein.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 43.428 -1,69 Prozent S&P 500 6.013 -1,71Prozent Nasdaq 19.524 -2,20 Prozent

Asien: Kursverluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart etwas nachgegeben. Die schwachen Vorgaben aus den USA dämpften die Stimmung. Der Hang Seng in Hongkong sank zuletzt um rund 0,8 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien büßte 0,7 Prozent ein. In Japan ruhte der Handel feiertagsbedingt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.776 +0,00 Prozent Hang Seng 23.477 +2,90 Prozent CSI 300 3.969 -0,70 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 132,19 +0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,47 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen6 4,44 -0,10 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0514 +0,50 Prozent USD / JPY 149,41 +0,18 Prozent EUR / JPY 157,09 +0,56 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 74,34 USD -0,20 USD WTI 70,32 USD -0,30 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 14 (13) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 22 (30) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 228 (204) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 261 (230) EUR - 'BUY'

UBS HEBT RHEINMETALL AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 1208 (924) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 94 (92) EUR - 'OVERWEIGHT'

