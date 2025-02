Nach dem durchwachsenen Wochenstart sieht es für den Dax am Mittwoch deutlich besser aus. Etwa eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,9 Prozent auf 22.613 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax bei 22.935 Punkten seine Rekordjagd zunächst beendet.

Starke Vorgaben kommen vor allem von der Börse in Hongkong, wo der Hang Seng einen neuerlichen Höchststand seit dem Jahr 2022 erreichte. Die US-Indizes hatten am Vorabend indes teils weiter geschwächelt.

Die Korrelationen, wonach alles im Sog der Wall Street steige oder falle, seien aufgebrochen, schrieb Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. Anleger gingen derzeit weitaus selektiver vor. In Deutschland setzten sie auf die Zukunft und damit konkret auf eine Lockerung der Schuldenbremse, was eine neue wirtschaftliche Dynamik entfalten könnte, so der Experte.

Wall Street: Nur Dow Jones im Plus

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia haben die Investoren an den US-Börsen am Dienstag Vorsicht walten lassen. Der Leitindex Dow Jones konnte zwar moderat zulegen, ansonsten überwogen aber die Kursverluste. Nvidia-Aktien setzten die jüngste Verluststrecke fort, und mit ihnen andere Tech-Schwergewichte.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Am Markt wird gespannt auf die Ergebnisse von des US-Chipkonzerns Nvidia am Abend gewartet.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.142 - 0,25 Prozent Hang Seng 23.833 + 3,47 Prozent CSI 300 3.958 + 0,83 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 132,32 - 0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihe 2,451 - 0,81 Prozent 10-jährige US-Anleihe 4,329 + 0,72 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0493 - 0,22 Prozent USD / JPY 149,44 + 0,33 Prozent EUR / JPY 156,82 + 0,11 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 73,21 USD + 0,19 USD WTI 69,11 USD + 0,18 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT SARTORIUS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 320 EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 160 (138) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 90 (95) EUR - 'SELL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 41,50 (37,30) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 164 (151) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 415 (405) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- UBS HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 43,50 (39,00) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS STARTET DAIMLER TRUCK MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 44 EUR

- HSBC HEBT HOME DEPOT AUF 'HOLD' - ZIEL 410 USD

- RBC HEBT FAIR ISAAC AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 2170 (2040) USD

- BARCLAYS HEBT SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 250 EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 3450(3550)P - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG STARTET MARR MIT 'BUY' - ZIEL 13,60 EUR

- BERNSTEIN HEBT ALIBABA AUF 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT COVIVIO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 63,70 (65,10) EUR

- GOLDMAN STARTET MITIE GROUP MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 150 PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 292 (282) EUR - 'BUY'

- ODDO BHF SENKT SUBSEA 7 AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 171 NOK

- PARETO SENKT H&M AUF 'HOLD' - ZIEL 150 SEK

- UBS HEBT VOLVO B AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 370 (302) SEK

Termine Unternehmen

06:45 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.30 h Analystenkonferenz)

06:45 CHE: Adecco, Jahreszahlen

07:00 CHE: Georg Fischer, Jahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen

07:00 DEU: Zehnder, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk, 15.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (10.00 h Analystenkonferenz)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk, 11.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Auto1 Group, Q4-Umsatz

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Geschäftsbericht

08:00 IRL: CRH, Jahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen (14.00 h Call)

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung

11:00 DEU: Miele, Jahreszahlen

14:00 GBR: BP, Capital Markets Day

22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

22:05 USA: Adtran, Q4-Zahlen

22:10 USA: Ebay, Q4-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

GBR: Aston Martin, Jahreszahlen

ITA: Pirelli, Jahreszahlen

LUX: SES Gobal, Jahreszahlen

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: Snowflake, Q4-Zahlen

USA: 3M, Investor Day

Termine Konjunktur

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/24 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 12/24 (endgültig)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/25

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

