Trading-Chance MTU Aero: Prozyklisches Chart-Signal

Werbung

Die Aktienmärkte korrigieren in diesen Tagen. Angesichts sehr hoher Bewertungen ist es inzwischen umso wichtiger, selektiv vorzugehen, und sich auf Aktien zu fokussieren, die noch erhebliches Potenzial haben. Eine dieser Aktien ist MTU Aero Engines. Die Aktie ist am Allzeithoch und hat ganz frisch ein wichtiges, prozyklisches Signal generiert. Wir zeigen heute auf, welches Potenzial sich daraus ergibt und wie Sie dies nutzen können.

Buffett-Indikator schlägt Alarm!

Zuletzt sprachen wir wiederholt darüber, dass Aktien nicht mehr günstig sind, und es deshalb nun wichtiger wird, eine selektive Vorgehensweise zu kultivieren. An dieser Stelle wollen wir dies konkretisieren und dabei den Buffett-Indikator ins Feld führen. Dieses Instrument setzt den Aktienmarkt in Relation zum amerikanischen GDP. Jüngst erreichte der Indikator mit einer Ratio von 211% zwischen Market Value zum GDP einen neuen Allzeit-Höchststand. Die Korrekturanfälligkeit des Aktienmarktes steigt somit. Deshalb ist eine umso selektivere Vorgehensweise bei Engagements in Aktien sehr wichtig.

Quelle: www.currentmarketvaluations.com

MTU Aero Engines entwickelt Flugzeugantriebe und Industrieturbinen. Als technologisch führend sieht sich die Gruppe bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern und Turbinenzwischengehäusen sowie Reparatur- und Herstellungsverfahren. MTU hat auch eine militärische Sparte, wodurch man auch von den sich deutlich steigenden Verteidigungsausgaben unserer, aber auch vieler anderer Regierungen, profitiert.

Enormes Wachstum in Sicht

MTU ist eine der Aktien, bei der die Story aus unserer Sicht noch nicht zu Ende erzählt ist. Von einem aktuellen Cashflow von 14,88 will man sich bis 2028 auf 28,53 Euro steigern. Aktuell schreibt das Unternehmen keine schwarzen Zahlen. Doch das soll sich bald wieder ändern. Bis 2028 wird ein Gewinn pro Aktie von 21,16 Euro erwartet. Die Dividende soll in diesem Zeitraum von aktuell 2 Euro auf dann 8 Euro angehoben werden. Es wird bis 2028 eine Netto-Marge von knapp 12% erwartet. Das bereinigte KGV liegt aktuell bei 23.

Aufwärtstrend intakt

Das bisherige Tief markierte der Aktienkurs im Jahr 2008 bei etwa 16 Euro. Von da an stiegen die Papiere auf inzwischen mehr als 300 Euro an. Unterbrochen wurde diese mehrjährige Rallye lediglich in der Corona-Zeit, als allgemein enorme Verunsicherung herrschte, und der Flugverkehr auf ein Minimum reduziert wurde. Seit dem Corona-Tief knapp oberhalb von 100 Euro hat sich der Kurs bereits wieder um mehr als 200% gen Norden schieben können.

Jüngst hatten wir zwei sehr wichtige und positive Signale: Zunächst wurde das Prä-Corona-Hoch spielend leicht überwunden. Die bei 289 Euro gelegene, ehemalige Widerstandsmarke fungiert inzwischen als erster von drei großen Supports. Die beiden weiteren sind bei 220 und 240 Euro gelegen. Das zweite Signal ergibt sich aus dem Verlassen des breiten Trendkanals nach oben. Ein solcher Ausbruch, wie er nun bei etwa 325 Euro erfolgt ist, ist nicht selten eine Initialzündung für eine noch steilere Kurs-Rallye. Widerstände hat die Aktie keine, so dass es auch keine potenziellen Schieflagen gibt, die Verkaufsanreize setzen könnten.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit: Weiteres Potenzial freigesetzt

Die fundamentale Perspektive, die Positionierung im Markt, die Bewertung und die frischen Chart-Signale, die erhebliches Potenzial mittel- bis langfristig erwarten lassen, führen uns zu dem Schluss, dass wir eine long-Position auf MTU Aero Engines als potenziell sehr lukrativ erachten.

Open End Turbo Long Optionsschein auf MTU Aero Engines

Für diese Trading-Gelegenheit haben wir einen Open End Turbo Optionsschein Long auf MTU Aero Engines ausgewählt. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit und verfügt über eine Knockout-Schwelle, wie auch den Basispreis auf identischem Niveau bei 221,351 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 330 Euro ergibt sich somit ein Hebel von 3,04. Das Produkt haben wir so ausgewählt, dass der Knockout auch dem aus unserer Sicht sinnvollen Stop-Loss entspricht. Im Produkt setzen wir daher einen Stop-Loss bei 0,30 Euro. Die WKN lautet HD6TXP.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 289, 240 und 220 Euro

Open End Turbo Long Optionsschein auf MTU Aero Engines

Basiswert MTU Aero Engines WKN HD6TXP ISIN DE000HD6TXP4 Basispreis 221,351 Euro K.O.-Schwelle 221,351 Euro Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent UniCredit Hebel 3,04 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,30 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.