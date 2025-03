Durchblick: EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) feiert ein neues Allzeithoch – nach 25 Jahren!

ENDLICH! Fast 25 Jahre hat es gedauert, bis der EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) ein neues Allzeithoch markierte!

Am 18.02.2025 feierte der Leitindex der Eurozone bei 5.533 Indexpunkten einen neuen Kursgipfel. Im laufenden Jahr steht damit ein sattes Plus von immerhin 12,2 Prozent zu Buche, bei 3,3 Prozent Monatsperformance im Februar 2025.

Der DAX® (Performance) Index beendete den Februar bei 17.551 Indexpunkten. Ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis gab es am 19.02.2025. Der Index verteuerte sich um 3,8 Prozent und kann in den ersten beiden Monaten auf eine Performance von 13,3 Prozent zurückblicken. Viele sind auf die unterschiedlichen Bewertungen aufmerksam geworden, und noch scheinen die europäischen Indizes günstiger im Vergleich zu Amerika. Entsprechend legte auch der STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) um 3,3 Prozent zu.

Positiv herauszuheben ist die Performance des MDAX® (Total Return) Index EUR: Der deutsche Index für die zweite Reihe konnte im Februar mit 5,9 Prozent stärker zulegen als die großen europäischen Indizes. Im vergangenen Jahr standen noch -5,7 Prozent zu Buche.

In den USA gab der Dow Jones Industrial Average Index im Monatsvergleich um -1,6 Prozent nach. Der Nasdaq-100® Index und der S&P 500® (Price Return) Index verloren um -2,8 Prozent bzw. -1,4 Prozent.

Der deutsche Leitindex wurde getragen von Rheinmetall mit einem Monatsanstieg von 33,2 Prozent im Februar. Auf Platz zwei lag Infineon Technologies AG mit einem Plus von 10,8 Prozent.

Auch die deutschen Gewinner des Vormonats legten weiter zu, wenn auch bescheidener: Die Aktien der Bayer AG, die sich im Jahresverlauf 2024 um -23,5 Prozent verbilligten, stiegen im Februar um fast 5 Prozent. Ähnlich positiv verlief der Monat für BASF, wo am Monatsende ein Kursplus von 5,6 Prozent zu Buche schlug. Ihren letzten Hochpunkt feierten die Ludwigshafener übrigens auf Schlusskursbasis im Januar 2018. Ein weiteres Allzeithoch feierte SAP SE zeitgleich mit dem DAX® (Performance) Index am 19.02.2025. Zum Monatsende gaben die Aktien allerdings leicht nach, und so schloss die Aktie im Monatsvergleich um -1,2 Prozent.

Weniger überzeugt waren dagegen Investoren und Anlegerinnen von US-Technologiewerten: Hier standen teilweise weitere Gewinnmitnahmen an. So verloren beispielsweise Amazon.com Inc. um -10,7 Prozent und Microsoft Corp -4,4 Prozent. Stärker verlor Tesla: Hier ging es im Februar im Monatsvergleich um -27,6 Prozent nach unten. Daran waren nicht nur Gewinnmitnahmen schuld, sondern auch Unternehmensnachrichten, nach denen der Absatz von Tesla vor allem in Europa deutlich nachließ.

25 Jahre im Tal der Tränen – Der EURO STOXX 50 wieder am Gipfel? Grund genug für mich, in einem 20-Minuten-Durchblick darüber zu sprechen. Hier geht es zum kostenfreien Lunchbreak-Webinar am 06.03.2025 um 12:30 Uhr: Einfach anmelden!