Deutschland: Auf Rekordkurs

Der Dax steuert am Donnerstag auf weitere Kursgewinne und einen erneuten Rekord zu. Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag steht eine Flut von Unternehmenszahlen im Fokus.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 1,2 Prozent auf 23.358 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex seine Bestmarke von knapp 23.308 Punkten, die er zu Wochenbeginn erreicht hatte, klar hinter sich lassen.

Trotz der heftigen Kursschwankungen der vergangenen Tage sei der übergeordnete Aufwärtstrend intakt, heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. Dies sieht auch Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos so. "Die gestrige Gegenbewegung zeigt die Robustheit des deutschen Leitindex auf hohem Niveau", ergänzte er.

Gestützt wird der Dax zudem von den freundlichen Vorgaben aus Übersee. Am Vorabend hatte die Hoffnung auf eine moderatere Gangart im Zollstreit mit Mexiko und Kanada auch die New Yorker Börsen auf Erholungskurs geschickt. In Asien standen zuletzt ebenfalls Kursgewinne zu Buche.

Mit Blick auf die EZB dürfte der Ausblick der Währungshüter spannender sein als der Zinsentscheid, schreibt Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Es ist gut möglich, dass die EZB ihr Wording verändert und nicht mehr von einer restriktiven Geldpolitik spricht. Das würde ihr dann die Möglichkeit eröffnen, im April zu pausieren und vielleicht erst im Juni wieder zu senken." Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde werde "nicht darum herumkommen, die geplanten hohen Ausgaben der Politik und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Inflationsrate zu kommentieren". Dass die EZB an diesem Donnerstag ihren Leitzins erneut senken wird, gilt als nahezu sicher.

USA: Erholung

Die Aussicht auf eine moderatere Gangart im Zollstreit mit Mexiko und Kanada hat die US-Börsen am Mittwoch auf Erholungskurs geschickt. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte eine schnelle Einigung im Zollstreit mit seinen Nachbarländern und wichtigen Handelspartnern Mexiko und Kanada avisiert.

Man werde sich wahrscheinlich "in der Mitte" treffen und das Ergebnis wohl schon am Mittwoch bekanntgeben, sagte der Minister. Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus beiden Ländern waren erst jüngst in Kraft getreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,14 Prozent auf 43.006,59 Punkte, nachdem er am Dienstag auf das niedrigste Niveau seit Mitte Januar gesackt war.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 43.006 +1,14 Prozent S&P 500 5.842 +1,12 Prozent Nasdaq 18.552 +1,46 Prozent

Asien: Kursgewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Positiv wirkten die freundlichen Vorgaben der US-Aktienmärkte. Zudem besteht weiterhin die Hoffnung, dass China die Wirtschaft stützt. Der Hang Seng in Hongkong legte nach den kräftigen Gewinnen am Vortag zuletzt um 2,5 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien stieg um rund ein Prozent. In Japan gewann der Leitindex Nikkei-225 0,8 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.776 -2,90 Prozent Hang Seng 23.477 -2,40 Prozent CSI 300 3.956 +0,95 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 128,23 +0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,34 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen6 4,23 -0,10 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0818 -0,16 Prozent USD / JPY 148,81 +0,09 Prozent EUR / JPY 160,98 -0,07 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 69,58 USD -0,20 USD WTI 66,59 USD -0,30 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 14,9 (14) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 270 (280) EUR - 'NEUTRAL'

RBC SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 285 (290) EUR - 'OUTPERFORM'

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT BANCO SABADELL AUF 'HOLD' - ZIEL 2,70 EUR

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT CAIXABANK AUF 'SELL' - ZIEL 6,20 EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX