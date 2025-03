Trading-Chance Palladium: Verdopplungs-Chance

Werbung

Einen massiven Preisverfall hat der Palladium-Preis hinter sich. Nach einem 73%-igen Absturz und einer breiten Bodenbildung eröffnet sich hier eine äußerst seltene Konstellation, die mindestens das Potenzial für eine Preis-Verdoppelung eröffnet. Wir beleuchten die Situation ausführlich und zeigen die Chance auf, die sich im Palladium aktuell ergibt.

Niedrigste Produktion seit 2014

Rohstoffpreise bewegen sich mehr als alle anderen Märkte aufgrund von Veränderungen im Verhältnis zwischen Angebot (Produktion) und Nachfrage. Hatte es 2019 aufgrund der deutlich gestiegenen Preise eine Rekordproduktion von 227 Metrischen Tonnen gegeben, sank diese unter anderem aufgrund der Krise in der Autoindustrie auf nur noch 190 Metrische Tonnen in 2024. Damit ist die Produktion sogar unter das Niveau des Jahres 2014 gesunken.

Nun muss man verstehen, dass eine Verknappung der Angebotsseite das Fundament für einen starken Preisanstieg setzt. Doch das allein genügt mitnichten, um die Preise auch in Bewegung gen Norden zu versetzen. Solange die Nachfrage nicht anspringt, verharren diese auf niedrigem Niveau. Und genau das sehen wir bei Rohstoffen in derartigen Situationen auch immer wieder. Bodenbildungen können zwischen einem und drei Jahren andauern. Wenn bei geringem Angebot, wie wir es 2014 hatten und auch jetzt vorfinden, die Nachfrageseite auch nur minimal anspringt, können die Preise durch die Decke gehen. Teilweise müssen dann die Produzenten selbst über den Terminmarkt kaufen, obwohl sie von Natur aus Verkäufer von Futures sind. Die Grundlage für einen riesigen Anstieg ist damit geschaffen. Doch noch gab es keine Initialzündung durch die Nachfrageseite.

Quelle: www.statista.de

Verwendung von Palladium

Überwiegend wird Palladium in der Autoindustrie und auch in der Elektroindustrie (z.B. in Smartphones) verwendet. Zudem wird Palladium in Brennstoffzellen als Elektrodenmaterial verwendet und dient als Speicher von Wasserstoff, z.B. in Wasserstoff-Autos. Wer auf diesen möglichen Zukunftstrend setzen möchte, sollte Palladium stets im Blick und möglicherweise auch im Depot haben. Eine Verbreitung von Wasserstoff-Antrieben wäre ein Game-Changer für den Palladiumpreis. Auch eine Abkehr vom Verbrenner-Aus würde den Palladiumpreis regelrecht explodieren lassen. Russland ist der größte Produzent von Palladium, gefolgt von Südafrika.

Produzenten sind Netto-Long!

Wie die großen, marktrelevanten Händlerparteien in einem Rohstoff positioniert sind, kann jeder von uns wöchentlich im Commitment of Traders Report nachschauen. Jeweils freitags wird der Report von der CFTC veröffentlicht. Aus dem Report haben wir nun speziell die Produzenten (rot) und die Fonds (blau) herausgelöst und betrachten deren historische Positionierungen. Dabei wird als Netto-Position der Saldo aus Long- und Shortpositionen innerhalb einer Gruppierung bezeichnet.

Seit 2022 sind die Produzenten praktisch durchgängig Netto-Long. Sie halten also mehr Long-, als Shortpositionen. Das ist ein untrügliches Indiz für eine geringe Angebotsseite, denn: der Verkäufer eines Futures ist zur physischen Lieferung des Kontraktumfangs in der Lieferperiode verpflichtet. Entsprechend verkauft ein Produzent viele Futures, wenn er viel produziert und wenig, wenn er wenig produziert. Wann immer die Netto-Position der Produzenten (rot) relativ nah an der Null-Linie gelegen war (Hochpunkte in der roten Kurve) markierte dies niedrige Preise bei Palladium. Ende 2008, 2012 und 2015 starteten aus relativ geringen Netto-Shortpositionen starke Preisanstiege. Die Situation seit 2022 sucht ihresgleichen. Noch nie zuvor war die Netto-Position der Produzenten derart hoch und noch nie zuvor, war sie derart lange so hoch. Der Bodenbildungsprozess ist weit fortgeschritten und befindet sich im zweiten Jahr. Zwar gibt es wenige Vergleichsfälle, so dass eine statistische Signifikanz aus rein mathematischer Sicht nicht gegeben ist. Dennoch können wir uns an den historischen Entwicklungen gut orientieren. Der Preis vervielfachte sich jedes Mal, wenn wir eine relativ hohe Netto-Position hatten. Wenn wir von der Aussicht auf eine Preis-Verdoppelung sprechen, ist es also keinesfalls utopisch oder zu hoch gegriffen.

Quelle: www.barchart.com

Fazit: Long-Setup für Palladium nutzen

Die Ausgangssituation kann durchaus als explosiv bezeichnet werden. Ein erkennbar niedriges Angebot wartet nun nur noch darauf, dass die Nachfrage einen Impuls erfährt. Da die spekulativen Marktteilnehmer (Fonds) auf fetten Short-Positionen sitzen, die sie eindecken müssen, sobald der Preis zu steigen beginnt, ist damit zu rechnen, dass sich der Effekt nach oben verstärken kann, sobald er einsetzt. Wir haben ein entsprechendes Produkt ausgewählt, mit dem an einem Anstieg des Palladium-Preises partizipiert werden kann.

Open End Turbo Long Optionsschein auf Palladium

Für diese Trading-Chance haben wir einen Open End Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat gleichauf bei 781,774 USD Knockout und Basispreis. Bei einem aktuellen Palladium-Preis von 940,11 USD ergibt sich somit ein Hebel von 5,66. Da wir dem Markt in der Bodenbildungs-Phase noch Spielraum gewähren möchten, haben wir einen Stop-Loss bei 0,20 Euro für das Produkt vorgesehen, um einen Totalverlust zu vermeiden. Die WKN lautet UG1JET.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1255 USD

Unterstützungen: 800-900 USD

Open End Turbo Long Optionsschein auf Palladium

Basiswert Palladium WKN UG1JET ISIN DE000UG1JET8 Basispreis 781,774 USD K.O.-Schwelle 781,774 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end Emittent UniCredit Hebel 5,66 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

