Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien und Basiswerte, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute analysiert Martin Check Point Software.

Check Point Software Technologies Ltd. entwickelt, vermarktet und unterstützt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für die IT-Sicherheit und gehört damit in den Sektor Cybersecurity. Auch in diesem Sektor wurden zuletzt viele Aktien hart abgestraft und blicken auf hohe Kursverluste. Nicht so die Aktie von Check Point. Vielmehr hat der Kurs am Freitag noch einen wichtigen bullishen Ausbruch gezeigt.

Martin versucht herauszufinden, warum das so ist. So gibt es viele gute Entwicklungen im Hinblick auf die fundamentale Lage, aber auch zwei Punkte die klar kritisch zu bewerten sind. Ein positiver Chart reicht alleine nicht aus. Martin zeichnet ein komplettes Bild und gibt eine Taktik vor, falls die Aktie euch interessiert.