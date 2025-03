Trading-Chance Johnson & Johnson: Trendaktie mit Ziel Allzeithoch

Werbung

Schlechte Aktien steigen nur zeitlich begrenzt, Top-Aktien haben dauerhaft einen Aufwärtstrend und sind fast immer einen Kauf wert. Heute möchten wir eine weitere Top-Aktie als Trading-Chance vorstellen, deren Unternehmen so breit aufgestellt und in unser aller Alltag omnipräsent ist, dass sie konjunkturunabhängig läuft. Es handelt sich um einen von weltweit nur 151 Dividenden-Aristokraten. Was diese Aktien so besonders macht und auf welche Aktie unsere heutige Trading-Chance lautet, zeigen wir im aktuellen Artikel.

Was macht Johnson & Johnson?

Johnson & Johnson ist in den Bereichen Pharma und Medizintechnik tätig. Im Bereich Pharma entwickelt und verkauft das Unternehmen eine breite Palette von Medikamenten, die in der Behandlung verschiedener Krankheiten, wie Krebs, Immunstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Infektionskrankheiten, eingesetzt werden. Das Segment Medizintechnik umfasst ein umfangreiches Produktspektrum, das von chirurgischen Instrumenten und Geräten bis hin zu orthopädischen Produkten reicht. Aus unserem Alltag kennt und nutzt wahrscheinlich jeder und jede gleich mehrere Produkte des Unternehmens. Sei es Bebe, Immodium, Listerine, Dolormin oder Carefree – Johnson & Johnson ist omnipräsent im Alltag der Menschen und hat damit eine unglaubliche Marktstellung erlangt. Kein Wunder also, dass die Unternehmensergebnisse sich dauerhaft so positiv entwickeln, dass das Unternehmen seine Dividende über mehr als 25 Jahre jährlich erhöhen konnte.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Attraktiv bewertet, bessere Ergebnisse zu erwarten

Bis 2027 will das Unternehmen laut Plan den Gewinn von derzeit 5,80 Dollar auf dann 8,33 Dollar steigern. Der Cash-Flow soll im gleichen Zeitraum von aktuell 10 auf 12,78 Dollar gesteigert werden. Bei der Netto-Marge will Johnson & Johnson die bereits starke Marge binnen der nächsten zwei Jahre von 15,8% auf satte 27% steigern. Mit einem bereinigten Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 16,3 liegt die Aktie gegenwärtig sogar minimal unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV. Die Dividende soll von aktuell 4,96 auf 6,1 Dollar je Anteilsschein gesteigert werden bis 2029. Ein weiterhin positiver Trend bei den Ausschüttungen an die Aktionäre.

Zunächst Luft bis 194 US-Dollar

Der ultralangfristige Chartverlauf zeigt, wie beeindruckend sich diese Aktie über viele Dekaden entwickelt hat. Anfang der 80er-Jahre notierten die Papiere noch im Bereich u einen Dollar herum. Den ersten starken Aufschwung erfuhr die Aktie dann in den 90er-Jahren und den frühen 2000ern. Der Kurs war in der Spitze bis auf knapp 70 US-Dollar geklettert, wo jedoch mehrfach Korrekturen einsetzten. Mit der Russland-Krise ´98, dem Platzen der Dotcom-Blase ab 2000 und der durch die Häusermarkt-Blase ausgelöste Finanzkrise 2007/08 gab es in diesen knapp 10 Jahren immer wieder Rückschläge. Diese waren stets von kurzer Dauer und hielten sich in Grenzen. Seit 2009 befindet sich Johnson & Johnson wieder in einem dynamischen Trend, der selbst durch den Corona-Crash anno 2000 und den Ukraine-Krieg nicht nennenswert unterbrochen wurde. Sämtliche Rücksetzer dieser Aktie bieten Top-Kaufgelegenheiten für Investoren und Anleger, die auf Value setzen, statt auf kurzweilige Hypes.

Der jüngste Rücksetzer führte exakt bis an die untere Trendbegrenzungs-Linie bei etwa 140 Dollar, wo der Kurs signifikant gen Norden drehte. Bis zur oberen Kanalbegrenzung bei derzeit 194 US-Dollar gibt es zwar leichte Widerstände in der Region von 170 bis 180 Dollar, doch sollten diese allenfalls die Trend-Dynamik verlangsamen können, jedoch den Aufwärtsdrang nicht stoppen. Bei solchen Aktien ist es wichtiger, investiert zu sein und es zu bleiben, als auf spezifische Ziele hin zu arbeiten.

Quelle: www.tradingview.com

Long auf Johnson & Johnson mit unbegrenzter Laufzeit

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Long Optionsschein der BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Sowohl Basispreis, wie auch Knockout-Schwelle liegen bei 80,794 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 162,81 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 1,95. Ein sinnvoller Stop-Loss kann bei zirka 128 US-Dollar gesetzt werden. Das entspricht einem Stop-Loss von etwa 4 Euro im Produkt. Die WKN lautet PL35BM.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 170-180 USD

Unterstützungen: 140 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Johnson & Johnson

Basiswert Johnson & Johnson WKN PL35BM ISIN DE000PL35BM9 Basispreis 80,794 USD K.O.-Schwelle 80,794 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 1,96 Stop-Loss Hebelzertifikat 4,0 Euro

