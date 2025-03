In Hoffnung auf ein historisches Finanzpaket in Deutschland macht der Dax am Dienstagmorgen einen weiteren Schritt in Richtung Rekord. Im frühen Handel stieg der Leitindex um 0,5 Prozent auf 23.341 Punkte. Er nahm Kurs auf seine Bestmarke von knapp 23.476 Punkten. Diese hatte der Dax am 6. März dank der Aussicht auf schuldenfinanzierte Investitionen in Milliardenhöhe aufgestellt.

Anleger bleiben optimistisch, dass das Paket am Dienstag eine erste Hürde nimmt und dann auch im Bundesrat die erforderliche Mehrheit erhält. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte vor diesem Hintergrund um fast 1,3 Prozent auf 30.029 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 0,3 Prozent nach oben.

Am Dienstag ist der erste große Tag der Entscheidung, weil am Vormittag die Sondersitzung des Bundestags zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum Sondertopf für Infrastruktur und Klima beginnt. Bei der Abstimmung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, die Union, SPD und Grüne im alten Bundestag rechnerisch gemeinsam erreichen. Sollte das Paket durchgehen, muss am Freitag noch der Bundesrat zustimmen.

Steyr Motors setzt Kursanstieg fort

Die Kursfantasie bei den Aktien von Steyr Motors hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn verzeichnen die Wertpapiere einen Anstieg von circa 22,2 Prozent.

In nur gut zwei Wochen hat sich der Aktienkurs damit in etwa versechzehnfacht. Am 11. März hatte das Unternehmen eine Vereinbarung mit Rheinmetall über die Entwicklung und Lieferung von Motoren für den militärischen Einsatz veröffentlicht. Daraufhin beschleunigte sich der Kursanstieg massiv.

Großaktionär von Steyr Motors ist die Beteiligungsgruppe Mutares. Deren Aktien verzeichneten am Dienstag gut eine Stunde nach Handelsbeginn einen Verlust von rund minus drei Prozent.

Fraport unter Druck wegen verhaltener Zielsetzungen

Verhaltene Aussagen zum laufenden Jahr vergraulen am Dienstag circa eine Stunde nach Handelsbeginn die Fraport-Aktionäre. Für den Kurs des Flughafenbetreibers ging es im Tradegate-Handel im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um mehr als 0,8 Prozent abwärts. Vom Anfang 2025 erreichten Dreijahreshoch bei 60 Euro dürfte sich der Aktienkurs weiter entfernen. Das Unternehmen stellt sich nach einem durchwachsenen Jahr für 2025 auf allenfalls leichte Zuwächse ein.

Analyst Graham Hunt von Jefferies resümierte in einem ersten Kommentar dürftige Ergebnisse für 2024 und einen schwachen Ausblick. Die Enttäuschung darüber paare sich dann noch mit einer fehlenden Dividendenzusage für das laufende Jahr. Außerdem werde der freie Mittelzufluss voraussichtlich nur "nahe der Positivschwelle" liegen, was ihm als vorsichtige Formulierung erscheine. Gemessen am Ziel, den operativen Gewinn (Ebitda) 2025 moderat zu steigern, rechnet er mit einer Abwärtskorrektur des Analystenkonsenses um zwei Prozent.

Gestrichene Kaufempfehlung: CTS-Eventim-Aktie fällt

Eine gestrichene Kaufempfehlung für die Aktien von CTS Eventim hat diese am Dienstag gut eine Stunde nach Aktienhandelsstart belastet. Auf Tradegate fiel der Kurs um knapp 0,3 Prozent auf 103,30 Euro. An dieser waren die Anteile zuletzt mehrfach gut unterstützt.

Der Broker Redburn Atlantic hat die Papiere des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 96 auf 104 Euro angehoben. Die Papiere waren Anfang März mit 108,50 Euro auf ein Rekordhoch gestiegen und konsolidieren seitdem knapp unterhalb dieser Marke.

(mit Material von dpa-AFX)