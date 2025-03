Mit der Perspektive auf ein enormes Schuldenpaket und eine gelockerte Schuldenbremse dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagmorgen noch etwas weiter vorwagen in Richtung Rekord. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn einen 0,5 Prozent höheren Start bei 23.265 Zählern. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird im Plus erwartet.

Nach zuletzt zwei Tagen mit Gewinnen nimmt der Dax erneut Kurs auf seine Bestmarke von knapp 23.476 Punkten. Diese war am 6. März getrieben von der Aussicht auf schuldenfinanzierte Investitionen in Milliardenhöhe getrieben worden. Nun muss sie noch durch Bundestag und Bundesart mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden.

Damit bleibt der Dax in diesem Jahr der große Outperformer am Aktienmarkt

Mehr als 16 Prozent hat der deutsche Leitindex 2025 schon zugelegt, während die US-Börsen im Minus liegen.

Am Dienstag ist nun der erste große Tag der Entscheidung, denn am Vormittag beginnt die Sondersitzung des Bundestags zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum Sondertopf für Infrastruktur und Klima. Dafür ist bei der Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit nötig, die Union, SPD und Grüne im alten Bundestag rechnerisch gemeinsam erreichen. Sollte das Paket durchgehen, muss für ein Inkrafttreten am Freitag noch der Bundesrat zustimmen.

Eine Bazooka bei den Staatsausgaben hilft allein nicht.

Nennenswertes Wachstum sei nur dann zu erwarten, "wenn wir nicht in einen Handelskrieg mit den USA hineingezogen werden und erste Reformen bei Steuern, Sozialausgaben und Bürokratieabbau beginnen". Die Befürchtung ist auch, dass das Finanzpaket mit einem enormen Schuldenanstieg einhergehet.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Eine gestrichene Kaufempfehlung für die Aktien von CTS Eventim hat diese am Dienstag im vorbörslichen Aktienhandel belastet. Auf Tradegate fiel der Kurs um zwei Prozent auf 101,50 Euro und näherte sich der runden 100-Euro-Marke. An dieser waren die Anteile zuletzt mehrfach gut unterstützt.

Der Broker Redburn Atlantic hat die Papiere des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 96 auf 104 Euro angehoben. Die Papiere waren Anfang März mit 108,50 Euro auf ein Rekordhoch gestiegen und konsolidieren seitdem knapp unterhalb dieser Marke.

Wall Street erholt sich

Die US-Aktienmärkte haben am Montag die jüngste Erholung von ihren September-Tiefs fortgesetzt. Schwache Konjunkturdaten nährten Hoffnungen auf bald wieder sinkende Zinsen. Diese wogen letztlich schwerer als Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, der die jüngsten Kursverluste in New York als gesunde Korrektur bezeichnete.

Asiens Börsen legen zu

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. Die positiven Vorgaben aus den USA stützten die Märkte.

In China wirkt die Hoffnung auf Stützungsmaßnahmen der Regierung weiterhin positiv.

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Fraport, Jahreszhalen (10.30 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Jahreszahlen

07:15 CHE: SNB, Geschäftsbericht

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen

08:00 GBR: Close Brothers Group, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk

13:45 USA: Corning, Investor Day

14:30 USA: The Mosaic, Analyst Day

15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung

16:30 USA: Qualcomm, Hauptversammlung

22:00 USA: Adobe, Summit 2025 Investor Meeting

Termine Konjunktur

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 1/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 1/25

08:00 DEU: Güterumschlag im Seeverkehr Jahr 2024

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen Frühjahr 2025

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 3/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 1/25

13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 2/25

13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/25

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/25

14:15 USA: Industrieproduktion 2/25

Redaktion onvista/dpa-AFX