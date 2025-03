Trading-Chance Rohöl: Enormes Nachhol-Potenzial gegenüber Gold

Werbung

Im Bereich der großen und populären Rohstoffe rückt in diesen Wochen und Monaten verstärkt der Rohölpreis ins Blickfeld. Hier liegt einmal mehr eine historisch seltene Ausnahmesituation vor, die Potenzial für einen starken Trend mit sich bringt. Um welche Konstellation es sich handelt, was der stark gestiegene Goldpreis damit zu tun hat, und welche konkrete Trading-Gelegenheit sich ergibt, zeigen wir im heutigen Artikel…

Welche Rolle spielt Rohöl?

Auch, wenn viele Dinge im Trading abstrakt erscheinen, so ist e dennoch umso wichtiger, sich bewusst zu machen, dass hinter den Preisbewegungen eines Rohstoffs stets eine konkrete Angebots-/Nachfrage-Situation steht. Rohöl wird nahezu überall in der Wirtschaft gebraucht. Und selbst, wenn man von fossilen Energie-Rohstoffen abkehren möchte, so ist und bleibt Rohöl auch noch eine ganze Weile omnipräsent in unser aller Leben. Für unsere heutige Trading-Chance ist vor allem wichtig, zu wissen, dass Rohöl einer der Haupt-Inflationstreiber ist. Gold wiederum fungiert unter anderem als sicherer Hafen gegen Inflation und wird von Investoren deshalb gerne gesucht, wenn Preiskörbe sich potenziell verteuern. Saudi Arabien und Russland sind in diesem Markt mit die größten Akteure auf der Exportseite. China, die USA und Indien wiederum sind die größten Importeure von Rohöl.

Auf Ruhe folgt Bewegung: Ein Trend kündigt sich an

Eines der wichtigsten Learnings in unserer über 26-jährigen Börsenzeit ist der fortwährende Wechsel zwischen Trend und Konsolidierung, zwischen großen und kleinen Ranges. Was banal klingt ist das Fundament für fundierte Strategien und ein zwingend notwendiges Mindset eines Traders. Unser Gehirn ist darauf konditioniert, linear zu denken. Darum haben viele Börsianer auch große Probleme, Strategien konsequent über einen langen Zeitraum umzusetzen. Sie projizieren unbewusst immer die jüngste Entwicklung in die Zukunft. Doch es kommt dann zuverlässig das Gegenteil.

Losgelöst von der Psychologie müssen wir aber auch die Mathematik, konkret die Wahrscheinlichkeiten, der in Wellen ablaufenden Marktbewegungen verstehen. Die Wahrscheinlichkeiten für einen starken Trend, für einen echten und nachhaltigen Ausbruch verteilen sich eben NICHT für alle Trades gleich. Die Wahrscheinlichkeit für einen dynamischen Trend steigt, je länger ein Markt sich nicht nachhaltig bewegt hat. Bei Rohöl liegt eine solche Situation aktuell vor. Der von René Wolfram 2010 entwickelte WolVol Indikator filtert genau diese Marktphasen antizipierend heraus. Zeit er niedrige Werte an und dreht von der Basislinie (im Chart ganz unten rot) nach oben, so bietet es sich an, trendkonform zu handeln. Starke Trends sind dann extrem wahrscheinlich. Schlägt der WolVol oben an oder hat sehr hohe Werte, ist der Trend meist stark ausgereizt und wird fragiler.

Der Chart zeigt den Filter und ganz oben den Rohölpreis auf Monats-Basis seit 2005 (20 Jahre). Es ist erst das fünfte Mal, dass der WolVol Indikator ein solches Signal generiert. In der Vergangenheit gab es, wie man unschwer erkennen kann, stets dynamische Trends, nachdem ein solches Signal des Indikators generiert wurde. Ganz wichtig: Der WolVol ist KEIN Richtungsfilter. Er zeigt nur an, welcher Handelsmodus zu bevorzugen ist: Trend oder Countertrend. Aktuell müssen wir uns ganz klar auf eine Trendphase vorbereiten. Neue Mehr-Wochen-Hochs oder Mehr-Wochen-Tiefs bieten sich entsprechend für Einstiege in Ausbruchs-Richtung an.

Die implizite Volatilität ist extrem niedrig, was die bereits lang andauernde Phase des seitwärts konsolidieren unterstreicht. Bis hierhin wissen wir also: Starke Trendbewegungen sind wahrscheinlich.

Quelle: www.tradingview.com

Gold-/Rohöl-Ratio bei 44,6!

Wie eingangs bereits erläutert, ist der Rohölpreis ein wichtiger Faktor für Inflation. Wenig verwunderlich ist daher die Korrelation des Ölpreises zum Edelmetall Gold. Betrachtet man die Historie, so läuft nahezu immer einer der beiden Märkte vorneweg, und der andere folgt mit deutlichem Zeitversatz in die gleiche Richtung. Die Ratio bildet das Verhältnis der beiden Preise zueinander ab. Eine Gold-/Rohöl-Ratio von zum Beispiel 10 sagt aus, dass der Goldpreis 10x so hoch ist, wie der Rohölpreis. Aktuell liegt die Ratio bei 44,6! Das ist der zweithöchste Ratio-Wert der letzten drei Jahrzehnte.

Anhand des Charts können wir sehen, dass wann immer die Ratio sehr hohe Werte angenommen hatte, der Ölpreis (rote Kurve im oberen Chart-Feld) über Jahre deutlich aufwertete. Mit den grün-gestichelten Linien sind alle vergleichbaren Situationen kenntlich gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Trend nach oben bekommen, ist damit drastisch höher, als dass es ein Abwärtstrend wird. Mit diesen Informationen können wir eine konkrete Trading-Chance herausarbeiten. Dabei bietet es sich aus unserer Sicht an, in zwei Tranchen zu operieren.

Quelle: www.tradingview.com

Kauf und Zukauf eines Long auf US-Rohöl

Aufgrund der extremen Ratio bietet sich aus unserer Perspektive ein direkter Einstieg mit einer ersten Position Long auf Rohöl an. Für einen möglichen Exit lässt sich dabei auch die Ratio heranziehen. Solange die Gold-/Rohöl-Ratio nicht unter 25 abgesunken ist, kann unseres Erachtens die Position gehalten werden. Eine zweite Tranche kann hinzu gekauft werden, wenn der US Rohölpreis über 81 US-Dollar ausbrechen sollte. Dann würde ein neues Verlaufshoch erreicht und der bisherige Jahreshöchstpreis überwunden.

Open End Turbo Long Optionsschein auf Rohöl

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Open End Turbo Long Optionsschein der UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Basispreis und K.O.-Schwelle liegen beide bei 63,475 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 68,26 USD ergibt sich somit ein Hebel von 9. Das Produkt wurde so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Loss gelegen ist. Entsprechend bietet sich ein Stop-Loss von 0,20 Euro im Produkt an. Die WKN lautet HD8ND7.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 81 USD

Unterstützungen: 65 und 66 USD

Open End Turbo Long Optionsschein auf Rohöl

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

