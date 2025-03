ab 19:25 - LIVE - Begleitung FED Zinsentscheid

In dieser Woche treffen sich die Vertreter der US-Notenbank, und die Spannung ist greifbar: Die Zinsen bleiben voraussichtlich konstant zwischen 4,25 und 4,5 Prozent, aber was bedeutet das für die Zukunft? Während viele Marktexperten eine gemächliche Herangehensweise der Zentralbank erwarten, könnte die Sitzung wichtige Hinweise auf die künftige Zinsentwicklung geben.



Obwohl eine Zinssenkung am Mittwoch unwahrscheinlich ist, wird der Fokus auf den Einschätzungen zu Inflation und Wirtschaftswachstum liegen. Vorsitzender Jerome Powell hat bereits signalisiert, dass es wegen der unsicheren politischen Lage unter Präsident Trump keinen Grund zur Eile gibt. „Wir haben es jetzt überhaupt nicht eilig“, sagte Powell kürzlich, und genau diese entspannten Worte könnten die Richtung der Zentralbank beeinflussen.



Die Öffentlichkeit darf sich zudem auf aktualisierte Prognosen zu Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosigkeit und Inflation einstellen. Bereits jetzt wird spekuliert, dass die Fed die Inflationsprognosen für 2025 nach oben anpassen könnte, während die BIP-Prognose von zuletzt 2,1 % sinken könnte.



Mit dem „Punktdiagramm“ will die US-Notenbank die Absichten ihrer Mitglieder transparent darstellen – und hier scheiden sich die Geister. Sollte die Fed an ihren bisherigen Prognosen festhalten oder gar Anpassungen vornehmen, könnte dies eine weitreichende Auswirkung auf die Geldpolitik haben. Die Unsicherheit ist spürbar, und alles scheint möglich. Sehen wir also spannende Zeiten vor uns!

