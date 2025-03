SDAX® - Vielversprechend – Kurs Allzeithoch!

Die deutschen „small caps“ liegen im bisherigen Jahresverlauf bereits über 20 % im Plus. Damit stellt der SDAX® sogar die Wertentwicklung des großen Bruders in den Schatten. Wesentlich bedeutender ist aber das vielversprechende, absolut überzeugende, Chartbild. So hat das Aktienbarometer die Schlüsselhaltezone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 13.504 Punkten) und dem Basisaufwärtstrend seit dem Jahr 2009 (akt. bei 14.247 Punkten) zuletzt einem erfolgreichen Stresstest unterzogen. Dadurch, dass der SDAX® diese Bastion inzwischen als Sprungbrett genutzt hat, erfährt auch die vorangegangene Bodenbildung eine Bestätigung (siehe Chart). Interessanterweise hat jüngst auch der trendfolgende MACD auf seiner Signallinie aufgesetzt, um dann sofort wieder nach oben abzudrehen. Auf dieses Indikatorphänomen folgt oftmals ein erneuter Aufwärtsimpuls. Als zusätzlicher Katalysator fungiert in diesem Kontext der nachhaltige Spurt über das 2024er-Hoch bei 15.337 Punkten. Perspektivisch hält die o. g. Bodenbildung ein ausreichendes Kursziel bereit, um das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2021 bei 17.450 Punkten ins Visier zu nehmen. Als Stop-Loss zur Risikobegrenzung ist dagegen entweder das o. g. Ausbruchslevel oder aber der diskutierte Basisaufwärtstrend prädestiniert.

SDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

