Börse am Morgen 28.03.2025

Der Dax fiel zum Handelsstart zeitweise in den Bereich um 22.500 Punkte, konnte sich aber noch in der ersten Handelsstunde wieder um gut 100 Punkte erholen und liegt derzeit nur noch 0,3 Prozent im Minus.

Belastet von den angekündigten US-Importzöllen auf Autos und Teile hatte der Dax den Kampf um die 21-Tage-Linie als kurzfristigen Trendindikator am Vortag verloren. Er konnte seinen Tagesverlust dabei aber deutlich eindämmen und bleibt in einer Konsolidierungsphase vom vergangene Woche erreichten Rekord. Das gilt zumindest so lange die nächste Chartunterstützung im Bereich von 22.300 Punkten hält.

Commerzbank-Aktie unter Druck

Zalando war mit einem Zugewinn von knapp zwei Prozent größter Gewinner im Dax in der ersten Handelsstunde während die Titel der Commerzbank mit einem Abschlag von vier Prozent das Tabellenende zierten.

Finanzinvestor Warburg Pincus steigt bei Ionos aus - Aktie im Minus

Der Ionos-Anteilseigner Warburg Pincus ist mit dem Verkauf seines restlichen Aktienpakets bei dem Internetdienstleister aus dem United-Internet-Reich ausgestiegen. Der Finanzinvestor verkaufte 12,1 Millionen Papiere zu je 24,55 Euro und nahm damit 298 Millionen Euro ein. Das ging aus Unterlagen hervor, welche die Nachrichtenagentur Bloomberg einsehen konnte. Der Abschlag zum Xetra-Schluss vom Donnerstagabend lag damit bei 5,4 Prozent. Die am Vortag im Zuge von Geschäftszahlen deutlich gestiegene Ionos-Aktie fiel am Freitag.

Das im SDax notierte Papier sackte nach Handelsbeginn um 5 Prozent auf 24,65 Euro ab. Zuletzt verringerte sich das Minus aber auf weniger als 3 Prozent. Warburg Pincus nutzte für die Platzierung den guten Lauf der Aktie in diesem Jahr. 2025 steht bei den Anlegern nun noch ein Kursplus von rund 15 Prozent im Depot. Im Februar 2023 hatte United-Internet-Chef Ralph Dommermuth den Webhoster und Clouddienstleister zusammen mit Warburg-Pincus-Europachef Rene Obermann zu 18,50 Euro je Aktie an die Börse gebracht.

Warburg Pincus hatte zuletzt laut Angaben von Ionos noch 8,7 Prozent der Anteile gehalten. Der Finanzinvestor hatte sein Engagement bereits in mehreren Schritten reduziert, so etwa im Dezember und davor im September. United Internet besitzt knapp 64 Prozent der Ionos-Aktien. (mit Material von dpa-AFX)