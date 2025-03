Dax-Rückblick:

Das charttechnische Fazit der jüngsten Betrachtung vom vergangenen Freitag ("Der Dax geht den Weg des geringsten Widerstands und hat weiteres Abwärtspotenzial") lautete wie folgt:

An der negativen technischen Einschätzung vom Mittwoch hat sich nichts geändert, der Weg des geringsten Widerstands ist kurzfristig weiter südwärts in die Unterstützungszone um 22.250 Punkte. Diese Zone ist die letzte Bastion der Käuferseite. Wird dieser Bereich (grün im Vier-Stunden-Chart unten) per Tages-Schlusskurs unterboten, wäre eine mittelfristige Topformation komplettiert mit einem Doppeltop bei 23.475 Punkten.

Der Dax hielt sich am vergangenen Freitag in Anbetracht des Abverkaufs an der Wall Street noch vergleichsweise wacker. Heute erliegt er dann aber zum Wochenstart wenig überraschend den Gesetzen der Schwerkraft und fällt in den mehrfach angesprochenen Unterstützungsbereich um 22.250 Punkte.

Dax-Ausblick:

Der deutsche Leitindex notiert heute Vormittag im entscheidenden Unterstützungsbereich um 22.250 Punkte. Sollte es am Nachmittag keine größere Erholung an der Wall Street geben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Unterstützungsbereich nicht verteidigt werden kann per Tages-Schlusskurs.

In dem Falle wären in den kommenden Tagen und Wochen weitere Abgaben in der Größenordnung von mehreren Hundert Punkten wahrscheinlich. Sollte die 22.250er-Marke allerdings heute halten, wäre zunächst mit einem Aufbäumen der Käuferseite in Richtung 22.500 Punkte zu rechnen.