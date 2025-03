Dax-Rückblick:

Das charttechnische Fazit der jüngsten Betrachtung ("Dem Dax droht eine größere Verkaufswelle") vom vergangenen Mittwoch lautete wie folgt:

Die Performance seit 9 Uhr ist kurzfristig ganz klar negativ zu interpretieren und suggeriert weiteres Abwärtspotenzial in den kommenden Stunden und Tagen. So lange der XETRA-Dax per Stundenschlusskurs unterhalb von 23.200 Punkten notiert, wird tendenziell eine größere Verkaufswelle Richtung 22.250 Punkte - potenziell deutlich tiefer - wahrscheinlich.

Der Dax kam ab Mittwochnachmittag wie avisiert unter kräftigen Verkaufsdruck und notiert heute bereits mehr al 500 Punkte tiefer. Der Index startete sowohl gestern als auch heute Morgen mit einer Abwärtskurslücke in den Handel, die jeweils bislang nicht geschlossen wurde.

Dax-Ausblick:

An der negativen technischen Einschätzung vom Mittwoch hat sich nichts geändert, der Weg des geringsten Widerstands ist kurzfristig weiter südwärts in die Unterstützungszone um 22.250 Punkte. Diese Zone ist die letzte Bastion der Käuferseite. Wird dieser Bereich (grün im 4H-Chart unten) per Tagesschlusskurs unterboten, wäre eine mittelfristige Topformation komplettiert mit einem Doppeltop bei 23.475 Punkten.

In dem Falle droht im April eine weitere Verkaufswelle Richtung 21.000 Punkte -potenziell deutlich tiefer. Oberhalb von 22.250 Punkten bleibt die Käuferseite jedoch vorerst (noch) weiter im Spiel. Ein schönes Wochenende allen Lesern!