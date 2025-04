Washington Post berichtet von rund 20% Universal-Zöllen

Die Wall Street hat wegen der am Mittwoch anstehenden reziproken Zölle unter Druck. Niemand weiß genau, wie umfangreiche und hoch die Zölle ausfallen werden. Die Washington Post berichtet allerdings heute Morgen, dass Trump einen universalen Zoll von um die 20% verhängen wird. Das wäre höher als die meisten Wall Street-Strategen erwarten, mit einem entsprechend hohen Risiko von koordinierten Gegenmaßnahmen. Um 16 Uhr MEZ wird sich die Wall Street zudem auf Wirtschaftsdaten fokussieren. Der März-ISM-Einkaufsmanager Index der Industrie wird um die Zeit gemeldet, wie auch die Februar-JOLTS. Bei den Ergebnissen bleibt es ruhig. PVH meldet gute Ergebnisse und solide Ergebnisse für 2025. Dahinter stecken unter anderem die Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger.



00:00 Intro

00:25 Worst Case/Best Case Szenarien für Zölle

06:45 JP Morgan über Aktienmarkt

07:56 Ausblick heute: ISM | JOLTS

08:47 Nervosität durch Zölle | Widerstand unter Republikanern wächst

11:13 US Gesundheitsministerium: Kritik an RFK

14:02 Asien und Europa bereiten Gegenmaßnahmen zu Zöllen vor

15:12 Konflikt China und Taiwan spitzt sich zu

15:58 Meldungen zu Zöllen von AMD, Chip- und Autoindustrie

18:19 Kommentare zu Tesla | Elon Musk | DOGE

20:01 Virgin Atlantic | Livenation | PayPal | United Air

21:58 Intel | Boeing | Johnson & Johnson | PVH u.a.

25:21 Analysten: AT&T | Apple | Autozone | Micron | ULTA Beauty u.a.



