Interview mit Vermögensverwalter

Sven Langenhan vom Vermögensverwalter HRK Lunis erklärt im Interview, wie er mit der Zollpolitik der USA umgeht - und was die Präsidentschaft von Donald Trump langfristig für die Kapitalmärkte bedeutet.

Herr Langenhan, US-Präsident Donald Trump hat gestern im Rosengarten ein umfangreiches Zollpaket angekündigt und die Märkte damit auf Talfahrt geschickt. Hat Sie das Ausmaß der Zölle überrascht?

Nein, ich war nicht sonderlich überrascht, weil ich das für gut möglich gehalten habe. Es war zwar nicht mein Hauptszenario, aber ich habe in den vergangenen Wochen seinen Handelsminister Howard Lutnick und dem Finanzminister Scott Bessent zugehört und gemerkt: Die meinen das wirklich ernst.

Wie haben Sie sich also auf die Zollankündigungen vorbereitet?

Wir waren schon lange vorher relativ defensiv aufgestellt, haben also einen geringeren Aktienanteil im Portfolio und auch den US-Anteil gesenkt. Zahlreiche Marktteilnehmer dagegen scheint Trump noch immer auf dem falschen Fuß erwischt zu haben.

Auf die Wahl Trumps zum Präsidenten hatten die Märkte noch sehr positiv reagiert. Wie war das bei Ihnen?

Wir hatten damals schon Zweifel. Rückblickend kann man sagen: Wir waren sogar zu lange defensiv und hätten an der Rally, die es ja bis Januar gab, noch stärker partizipieren können.

Trump ist nun fast ein Vierteljahr im Amt. Welche Lehren ziehen Sie bisher aus seiner Amtszeit?

Vor allem, dass man ihn nicht unterschätzen darf. Viele glauben anscheinend immer noch, dass es Trump nur darum gehe, einen Deal auszuhandeln. Das denke ich nicht. Dennoch darf man ihn auch nicht überbewerten. Auch Donald Trump wird die USA nicht zerstören können. Seit den Fünfziger-Jahren haben sich die Gewinne der S&P-500-Unternehmen alle zehn Jahre verdoppelt – egal, was passierte und wer gerade Präsident war. Warum sollte das in Zukunft anders sein?

Zum Beispiel, weil Donald Trump der erste Präsident ist, der die staatliche Ordnung der USA aktiv bekämpft?

Die USA sind aber noch kein autoritärer Staat wie China und das wird Trump auch nicht gelingen. Die Amerikaner sind freiheitsliebend und spätestens, wenn es ans eigene Portemonnaie geht, auch sehr meinungsflexibel. Aber es braucht sicherlich einen Risikoaufschlag für US-Assets.

Quelle: HRK Lunis

Zur Person: Sven Langenhan leitet das Investment Office bei der Frankfurter Vermögensverwaltung HRK Lunis. Zuvor war Langenhan sechs Jahre für den Kölner Asset Manager Flossbach von Storch tätig. Seine Karriere begann Langenhan im Derivatebereich der Deutschen Bank.

Ist Trumps Vorgehen gegen Rechtsstaatlichkeit ein Standort-Nachteil auch für Investoren?

Aus meiner Sicht geht es nicht nur um Rechtsstaatlichkeit, sondern auch um die Verlässlichkeit der USA. Die USA, die vom Welthandel sehr profitiert haben, treten diesen weichen, aber wichtigen "Rohstoff" gerade mit Füßen. Der Vertrauensbruch im Rest der Welt ist groß und wird sich nicht schnell reparieren lassen. Der Markt versucht derzeit, das einzupreisen.

Zurück zu den Zöllen: Bekommen wir ihretwegen strukturell höhere Inflation?

Zölle wirken inflatorisch. Und wenn sie tatsächlich so bestehen bleiben, wie es aktuell im Raum steht, dann sind Berechnungen von US-Investmentbanken, die von 1,5 Prozentpunkten zusätzlicher Inflation ausgehen, durchaus realistisch. Denkbar ist vielleicht, dass die Unternehmen die Zölle nicht eins zu eins weitergeben, sondern auch einen Teil ihrer Gewinne abknapsen – aber dennoch: Schön ist das erstmal nicht.

Was kann ich also mit meinem Depot machen?

Ich denke, dass jetzt Flexibilität wichtig ist. Wir fahren derzeit eine Bargeldquote von 15 bis 20 Prozent, normalerweise sind wir bei unter fünf. Das hat zwei Vorteile: Erstens stabilisiert der Cash-Anteil bei der aktuellen Volatilität etwas. Zweitens hat man mit Cash die Möglichkeit, Schnäppchen zu kaufen, wenn sich der Sturm etwas gelegt hat. Außerdem halten wir immer auch einen Goldanteil – als Versicherung gegen bekannte und vor allem auch unbekannte Risiken im Finanzsystem.

Was ist mit Kryptowährungen wie Bitcoin?

Als Vermögensverwalter, und damit Treuhänder von langfristig investiertem Kundenvermögen, spekulieren wir nicht mit Bitcoin. Wir sehen uns nicht in der Lage, einzuschätzen, wie und auf welcher Basis sich der Kurs verändert. Wenn ich in der S-Bahn fahre, dann höre ich derzeit immer wieder Gespräche über Bitcoin. Die Leute geben unzählige strategische Gründe an, wieso sie investieren. Letztlich ist es aber so, dass sie kaufen, weil die Preisentwicklungen der letzten Jahre die Gier nach mehr schürt. Es glaubt derzeit beispielsweise doch nahezu keiner wirklich daran, dass man in unmittelbarer Zukunft mit Bitcoin bezahlen würde. Unseren Kunden könnten wir bei möglichen signifikanten Kurs-Rücksetzern nicht erklären, wieso und auf welcher fundamentalen Entscheidungsbasis wir Kryptowährungen eingesetzt haben.