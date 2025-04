Lohnt sich der Einstieg in Gold oder Rohstoffe jetzt?

Gold ist mit anderen Rohstoffen nicht zu vergleichen. Sämtliche Statistiken belegen dies mit der Besonderheit der Quartalsberichte des World Gold Councils, London. Kurzgefasst: Das totale Angebot an Gold wird von der totalen Nachfrage nach Gold monatlich in der Größenordnung eines Nachfrageüberhangs von 250 bis 280 Tonnen angenommen.

Diese relativ kleine Menge ist ausschlaggebend für den Preistrend. Bleibt es bei den bisherigen Relationen, sind Preise von 4.000 US-Dollar eine Zeitfrage. Die wichtigsten Käufer sind die Notenbanken.

Wie sollten junge Anleger ihr Portfolio in Zeiten von Unsicherheit diversifizieren?

Die Entscheidung über Investitionen ist keine Frage des Alters, sondern des Verstandes oder der Logik. Unsichere Zeiten sind ebenso unsicher wie sichere Zeiten nicht sicher sind.

Das ist die bekannte Börsenregel, also: Jedes Investment in Aktien ist eine Frage des fundamentalen Grundes, der hinter jede Aktie steht, und eine Frage des Timings, wann man investiert und sein Investment sichert. Durchweg über Stopps. Die kommenden Wochen sind davon gezeichnet, dass eine lange Periode exzellenter Kursgewinne in eine Periode der einzelnen Überprüfungen mündet, die nun zu absolvieren sind. Stockpicking!

Bald ist Dividendensaison - welcher Wert gefällt Ihnen besonders?

Jede Dividende ist so gut, wie sie zum einen in der Höhe feststeht und wann sie ausgezahlt wird. Eine rechnerische Dividendenrendite in 12 Monaten ist weniger wert als eine in vier Wochen. Wer nur auf Dividenden zielt, beachtet diese Zeitdifferenzen sehr sorgfältig. Sechs Prozent Dividendenrente, die in drei Wochen anfällt – wäre bei einer Fälligkeit in knapp elf Monaten nur vielleicht vier oder fünf Prozent wert. Also ist die Auswahl eine Frage der Höhe der Dividende und der Fälligkeit.