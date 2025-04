Was mache ich jetzt mit meinen Sparplänen?

Der XETRA-DAX fiel heute Morgen kurz nach der Eröffnung zeitweise bis unter die Marke von 18.500 Punkten – ein Minus von 2.200 Punkten im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag. Dies war einer der größten Intraday-Verluste in der DAX-Geschichte.

Was bedeutet das für deine ETF-Sparpläne oder MSCI World Anlagen?

Wenn du monatlich eine bestimmte Summe über ETF-Sparpläne in deine Altersvorsorge, beispielsweise in den MSCI World, investierst, ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Es besteht kein Grund zur Panik – im Gegenteil: Als langfristig agierender Sparplan-Anleger, der in einen gut diversifizierten Fonds oder breit gestreuten ETF, wie beispielsweise einen MSCI World ETF, investiert, profitierst du möglicherweise in den kommenden Wochen und Monaten von den günstiger werdenden Kursen.

Durch den Cost-Average-Effekt verringert sich durch fallende Kurse potenziell dein durchschnittlicher Einstiegskurs. Du bekommst also mehr ETF-Anteile oder Fondsanteile für die gleiche monatliche Sparrate.

Es ist aktuell allerdings (noch) nicht unbedingt empfehlenswert, größere Tranchen individuell nachzukaufen, da die Risiken und die Unsicherheit aktuell recht hoch sind. Bei bestehenden ETF-Sparplänen mit einem Anlagehorizont von mindestens vier bis fünf Jahren besteht allerdings aktuell kein Handlungsbedarf. Diese sollten einfach unverändert weiterlaufen gelassen werden.