DAX® - Dieser Mittwoch bietet eine große Chance

Mit einer Tagesrange von 252 Punkten (die zweitniedrigste im bisherigen Monatsverlauf) ist der DAX® gestern relativ abwartend in die historisch betrachtet überdurchschnittlich erfolgreiche Nach-Oster-Woche gestartet. Allerdings ist das vor allem der vorherigen „Beruhigung über Nacht“ zu verdanken. Der Schlusskurs von 21.294 Punkten liegt immerhin rund 600 Punkte über der DAX®-Indikation am Montagabend. Beim Blick auf die Vorbörse deutet sich heute zur Eröffnung eine Fortsetzung der positiven Entwicklung an, die durch das gestern bereits angedeutete und dann auch aufgetretene Kaufsignal des trendfolgenden MACD auf Tagesbasis unterstützt wird. Mit dem sich andeutenden Kurssprung könnten heute sowohl der gebrochene Aufwärtstrend seit August (aktuell: 21.539 Punkte) als auch das Gap aus dem Februar (21.586 bis 21.692 Punkte) überwunden werden. Sollten diese Ausbrüche bis zum Tagesschluss durchgehalten werden, gerät als nächster Widerstandsbereich die Abrisskante bei 22.226 Punkten ins Visier. Die ohnehin schon hohe Bedeutung dieser Zone wird durch die dort aktuell verlaufende 50-Tage-Linie zusätzlich untermauert.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

