GNW-News: HOFA kündigt neue Digital Art Awards in Zusammenarbeit mit Ausstellungspartner PhillipsX an

^Sougwen Chung, ,SPECTRAL - Oscillation 1', 2024, Acryl auf Plexiglas, erstellt

mit dem D.O.U.G._5 Bespoke Robotic System, 152,5 x 152 cm (Abb. mit freundlicher Genehmigung von Phillips & HOFA) LONDON, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die HOFA Gallery (https://thehouseoffineart.com/) kündigt die Einführung der Digital Art Awards (https://digitalartawards.io/) an, eine Initiative in Zusammenarbeit mit dem Ausstellungspartner PhillipsX (https://exhibitions.phillips.com/). Damit beginnt eine neue Ära der Wertschätzung digitaler Kunst. Die Veranstaltung feiert innovative Projekte an der Schnittstelle von Kunst und Technologie, darunter KI, immersive und generative Medien. Die Preisverleihung findet am 15. Mai 2025 statt und umfasst vier Hauptkategorien: Standbild, Bewegtbild, Innovation und immersive Kunst. Vom 16. bis zum 22. Mai 2025 folgt eine öffentliche Ausstellung bei Phillips in London. Als Höhepunkt des Londoner Kunstfrühlings würdigt die erste Preisverleihung die wachsende kulturelle Bedeutung digitaler Kunst. Im Rampenlicht stehen Künstlerinnen und Künstler, die mit algorithmischer Ästhetik und der Kooperation von Mensch und Maschine die visuelle Kultur neu definieren. Die Besucherinnen und Besucher treffen auf Kunstwerke und Ideen, die das Gesicht der digitalen Kunst von morgen prägen werden. Für den Wettbewerb werden 20 internationale Finalistinnen und Finalisten ausgewählt, die mit ihren Arbeiten die Grenzen digitaler Kreativität erweitern. Die Gewinnerinnen und Gewinner jeder Kategorie erhalten ein Preisgeld von 10.000 USDC für ein neues Auftragswerk. Die Auswahl der Finalistinnen und Finalisten sowie der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt durch eine Jury aus führenden Kunst- und Innovationsexpertinnen und -experten. Unter den Anwärterinnen und Anwärtern befinden sich bereits jetzt einige der bekanntesten Namen der digitalen und generativen Kunstszene wie Sarah Meyohas, Sougwen Chung, Emily Xie, Operator und Kevin Abosch - ein Beweis für das hohe Niveau der Talente, die sich bereits jetzt um die Preise bewerben. Die öffentliche Ausstellung von Phillips zeigt die Gewinnerarbeiten jeder Kategorie sowie eine kuratierte Auswahl von Werken einiger Finalistinnen und Finalisten und bietet damit ein breites Spektrum innovativer digitaler Kunst. Die Awards knüpfen an den Erfolg von SPACES an, einer Reihe von Verkaufsausstellungen von HOFA, die Phillips über seine Ausstellungs- und Verkaufsplattform PhillipsX veranstaltet. Diese Initiative widmet sich der Förderung von Kunstschaffenden an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Technologie. Die prämierten Künstlerinnen und Künstler werden auch an diesem Programm teilnehmen und ihre neuen Werke in Ausstellungen, Messen und ausgewählten Kooperationen mit Institutionen präsentieren. Die Digital Art Awards werden vom Digital Culture Fund von Hivemind Capital Partners (https://www.hivemind.capital/) unterstützt. Hivemind fördert etablierte Vertreterinnen und Vertreter der digitalen Kunst und unterstützt gleichzeitig aufstrebende Talente, um eine nachhaltige wirtschaftliche Basis für das florierende Ökosystem der digitalen Kunst zu schaffen. Weitere Partner sind ApeChain (https://apechain.com/), eine globale Plattform für die nächste Generation von Künstlern und Kulturschaffenden, und die globale Kryptobank Amina (https://aminagroup.com/). Elio D'Anna, Mitbegründer von HOFA und der Digital Art Awards, erklärte: ?Die Digital Art Awards sind eine wichtige Ehrung zukunftsorientierter Künstlerinnen und Künstler. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit Phillips setzen wir uns für die Förderung von Innovation ein und bieten visionären Talenten eine Plattform zur Neudefinition von Kunst und Technologie." Emma-Louise O'Neill emmalouise@thehouseoffineart.com (mailto:emmalouise@thehouseoffineart.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7cb454d1- 8949-4da1-8994-43ab283d40af °