Texas Instruments & ServiceNow überzeugen | CHINA Ernüchterung| Gewinnmitnahmen

"Quo vadis Wall Street, fragt man sich gerade. Der Mix aus Quartalszahlen, Trump Headlines und Statements aus aller Welt zur Handels- und Zollpolitik läßt einen als "ruhiges Fahrwasser liebenden Anleger" mal wieder mit Fragezeichen zurück.



Der Markt verdaut die teilweise robusten Zahlen von ServiceNow, Hasbro und Texas Instruments, die allesamt überzeugen, schielt gleichzeitig aber immer mit einem Auge auf das "Headline Risiko" der US Administration.



Investoren, die auf Anzeichen von Zollverhandlungen warteten, wurden jedoch enttäuscht. China erklärte über Nacht, es fänden keine Handelsgespräche mit den USA statt. Handelsministeriumssprecher He Yadong fügte hinzu, alle Behauptungen über Fortschritte bei bilateralen Gesprächen seien zurückzuweisen. Der Sprecher forderte zudem die Aufhebung der „unilateralen“ Zölle.



„Obwohl der gemäßigtere Ton der Regierung in Bezug auf Zölle ermutigend ist, bleiben die Aktienkurse vorerst in einer Spanne, da das ultimative Ziel der Märkte entweder eine Umkehrung der Zölle oder bedeutende Handelsabkommen ist“, sagte Gaurav Mallik, Chief Investment Officer von Pallas Capital Advisors mit Sitz in Massachusetts. „Es kann einige Monate dauern, bis die Korrekturen enden, und wir glauben angesichts der Geschwindigkeit der Rückgänge weiterhin, dass es sich um eine Korrektur handelt.“





