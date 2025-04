Die wichtigste Woche der Berichtssaison beginnt | Xi widerspricht Trump.

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



An diesem Montag beginnt die wichtigste Woche der Berichtssaison. Mit Apple, Amazon, Meta und Microsoft melden vier der „Magischen Sieben“ Tech-Aktien im Wochenverlauf ihre Ergebnisse. J.P. Morgan geht davon aus, dass die Ergebnisse von Apple die Umsätze und Margen die Ziele übertreffen werden. Loop Capital empfiehlt Meta vor den Zahlen zwar zum Kauf, warnt aber vor wahrscheinlich reduzierten Aussichten. Preise für Werbung stünden unter Druck. Eli Lilly, Pfizer, GM, Starbucks, Visa, Mastercard und viele andere Blue Chip-Werte melden ebenfalls Zahlen. Wegen der in den letzten Wochen stark reduzierten Erwartungen, dürfte die Berichtssaison weiterhin besser-als-befürchtet ausfallen. Die HSBC stuft Eli Lilly wegen der Bewertung auf „verkaufen” ab. Die Ziele für Marktanteile im Bereich der Gewichtsverlust-Medikamente seien vermutlich ebenfalls zu hoch. Neben der vielen Ergebnisse werden am Freitag die wichtigen Arbeitsmarktdaten gemeldet, die im Vergleich zum Vormonat deutlich langsamer gewachsen sein dürften.



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke