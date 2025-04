Original-Research: Energy S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Energy S.p.A. - von GBC AG 28.04.2025 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Energy S.p.A. Unternehmen: Energy S.p.A. ISIN: IT0005500712 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,30 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker GJ 2024 durch herausfordernden Heimatmarkt und Sonderabschreibungen auf Vorräte stark belastet, Kursziel reduziert Im vergangenen Geschäftsjahr 2024 musste der Energy-Konzern v.a. aufgrund eines schwachen Heimatmarktes, hier insbesondere im Heimspeichersegment, und ungünstigen Rahmenbedingungen (angestiegenes Zinsniveau, geringere Förderanreize etc.) einen deutlichen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr um 41,3% auf 37,20 Mio. EUR (VJ: 63,33 Mio. EUR) hinnehmen. Wie bereits im Vorjahr wurde mit einem inländischen Anteil von 63,0% (VJ: 77,0%) der überwiegende Teil der Umsätze in Italien, dabei insbesondere im Segment "Kleine und Große-Speichersysteme" (Umsatzanteil 81,0% in 2024 vs. 93,0% in 2023) erzielt. Entgegengesetzt entwickelte sich im vergangenen Jahr das Exportgeschäft und der Geschäftsbereich "Extra-große" Speichersysteme (C&I-Segment) mit einem deutlichen Anstieg der Exportquote auf 37,0% (VJ: 23,0%) sowie einem dynamischen Zuwachs des XL-Speicherumsatzanteils auf 14,0% (VJ: 7,0%). Der Auftragsbestand zum 18.03.2025 belief sich auf 33,8 Mio. EUR, wovon ungefähr 10,5 Mio. EUR im aktuellen Geschäftsjahr umgesetzt werden sollen. Der umfangreiche Auftragsbestand des Auftaktquartals beinhaltet größtenteils den in 2024 erhaltenen ASFINAG-Großauftrag mit einem Gesamtvolumen von 25,7 Mio. EUR, woraus rund ein Drittel im aktuellen Geschäftsjahr umsatzwirksam werden soll. Hinsichtlich der Unternehmensguidance hat das Energy-Management lediglich einen groben Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr 2025 gegeben und erwartet im Vergleich zum Vorjahr eine Profitabilitätsverbesserung sowie eine finanzielle Konsolidierung. Angesichts des eher verhaltenen Unternehmensausblicks und der erwarteten schwierigen BESS-Marktentwicklung im Wohnungsbereich auf dem (italienischen) Heimatmarkt, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen aus konservativen Überlegungen heraus nach unten angepasst. Für das aktuelle Geschäftsjahr gehen wir nun von Umsatzerlösen in Höhe von

47,63 Mio. EUR (zuvor: 54,76 Mio. EUR) und einem EBITDA von -0,37 Mio. EUR (zuvor:

0,08 Mio. EUR) aus und erwarten damit weiterhin einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr, jedoch mit niedrigerer Wachstumsdynamik als bisher. Für das Folgejahr kalkulieren wir mit einem Umsatz und EBITDA von 58,98 Mio.

EUR (zuvor. 65,17 Mio. EUR) bzw. 2,20 Mio. EUR (zuvor: 2,51 Mio. EUR). In Bezug auf

das Geschäftsjahr 2027, welches wir erstmals in unsere Detailschätzperiode aufnehmen, rechnen wir mit einem weiteren deutlichen Umsatz- und operativen Ergebnisanstieg auf dann 70,44 Mio. EUR bzw. 5,41 Mio. EUR. Insgesamt gehen wir somit weiterhin davon aus, dass Energy im aktuellen Geschäftsjahr auf den Wachstumskurs zurückkehrt und sich durch die erwartete Margenerholung deutlich dem operativen Break-Even annähert. Als wesentliche zukünftige Wachstumstreiber sollten sich hierbei das weiter anziehende Exportgeschäft und der verstärkte Ausbau des Gewerbe- und Industriekundensegments erweisen. Durch das von uns erwartete zunehmende Umsatzgewicht des besonders hochmargigen Businesskundengeschäfts und verstärkt einsetzende Skaleneffekte, sollte auch in den kommenden Geschäftsjahren die Konzernprofitabilität deutlich überproportional zulegen können. Auch die immer umfangreicheren Geschäftsaktivitäten im Bereich großer komplexer Energiespeicherprojekte (sog. Utility Scale-/Grid Scale-Projekte) sollte die künftige Geschäftsentwicklung zusätzlich beflügeln können. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund unserer reduzierten Prognosen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 eine Kurszielsenkung auf 1,30 EUR je Aktie (zuvor: 1,70 EUR) ermittelt. Der erstmalige Einbezug des Geschäftsjahres 2027 in unsere Detailschätzperiode und die damit verbundene höhere Ausgangsbasis für die Schätzungen der darauffolgenden Geschäftsjahre, haben einer noch stärkeren Kurszielminderung entgegengewirkt. Ausgehend von dem aktuellen Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "KAUFEN" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial in der Energy-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32352.pdf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 28.04.2025 (8:18 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 28.04.2025 (10:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2124820 28.04.2025 CET/CEST °