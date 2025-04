Dieser ETF ist das ideale Fundament für jedes Depot

In den Aktienmarkt zu investieren ist immer ein vernünftiger Gedanke. Aber das soll natürlich überlegt umgesetzt werden … und die große Zahl an Möglichkeiten, die sich dafür bietet, wirkt auf manche erdrückend. Dieser Beitrag stellt eine ETF-Lösung vor, die für Einsteiger ebenso funktioniert wie für alte Hasen und sich zugleich unkompliziert und flexibel umsetzen lässt.

Ob man gerade erst mit dem Aktieninvestment beginnt oder schon länger dabei ist, jedem Anleger stellt sich regelmäßig die Frage: Investiere ich mein Geld nur in Deutschland? Oder nutze ich die ganze Breite, die mir die Eurozone bietet? Wären einige US-Aktien vielleicht eine gute Idee? Aber wenn ja, welche? Lieber Technologietitel oder doch etwas Konservativeres? Und würde ich nicht vielleicht Chancen verpassen, wenn ich den asiatischen Raum auslasse?

Um sich wirklich breit aufzustellen und damit weltweit den Fuß in der Tür zu haben, fehlt es nahezu jedem am nötigen Kapital, um viele ausreichend große Einzelpositionen aufzubauen, ohne durch Mini-Positionen von den Gebühren aufgefressen zu werden. Und es fehlt an der Zeit, um sich das nötige Wissen über die Länder und die Unternehmen aufzubauen und immer up to date zu bleiben.

Wenn man aber in einen Index investieren kann, der die 23 wichtigsten Industrienationen erfasst und mit 1.352 Aktien so breit abbildet, dass etwa 85 Prozent des in Aktien investierten Kapitals eines jeden dieser 23 Länder erfasst wird, dann lösen sich beide Probleme auf einmal. Und einen solchen Index gibt es: den MSCI World Index.

Der MSCI World Index: Die ganze Welt der Aktien auf einen Blick

Bisweilen wird der MSCI World Index als „Einsteigerindex“ bezeichnet, in den man investieren sollte, wenn man sich mit dem Aktienmarkt noch nicht gut auskennt. Das trifft im Grundsatz zwar auch zu. Aber sobald man als Investor ein wenig mehr Erfahrung hat, wird man feststellen: Dieser MSCI World Index ist mitnichten eine Verlegenheitslösung für Anfänger, sondern das perfekte Fundament eines jeden Aktiendepots.

Mit seinen derzeit (Stand 31. März 2025) 1.352 enthaltenen Aktien aus 23 Industrienationen repräsentiert der Index den größten Teil des Geldes, das rund um den Planeten im Aktienmarkt investiert ist.

Kleine Nebenwerte können für erfahrene Anleger als Beimischung interessant sein, keine Frage. Aber sie sollten nicht die Basis des Investments darstellen. Dafür sollte man sich breit aufstellen und mit dem übergeordneten Trend agieren.

Der MSCI World Index bietet die beste Antwort auf die entscheidenden Fragen

Welcher Markt wird in den kommenden Monaten und Jahren am besten laufen? Und wo wird es ungemütlich, so dass man gut daran täte, dort weniger zu investieren? Das zu wissen wäre natürlich phantastisch, denn dann wäre man immer auf dem Dampfer unterwegs, der am schnellsten fährt. Aber die Erfahrung lehrt, dass die kommende Entwicklung des Aktienmarkts insgesamt ebenso wie die Performance einzelner Regionen zueinander nie sicher vorhersagbar sind. Mal läuft Europa stärker als die USA, mal hängt Japan alle ab, mal wäre man in den USA eindeutig am besten unterwegs. Aber das weiß man immer erst im Nachhinein. Wenn man sich darüber im Klaren ist, liegt die beste Lösung auf der Hand: Überall dabei zu sein ist sinnvoll. Und dort, wo es am besten läuft, sukzessiv mehr zu investieren, ebenfalls. Und genau das ermöglicht der MSCI World Index.

Hier ist man in Europa, Asien und den USA zugleich dabei. Und die folgende Abbildung zeigt: Wer mittel- und langfristig investiert (und nur so sollte man den Großteil seines Vermögens anlegen) findet mit diesem Index die „goldene Mitte“.

Quelle: marketmaker pp4

Zwar hat der US-Aktienmarkt aktuell einen Anteil von knapp 72 Prozent der Marktkapitalisierung, was auf den ersten Blick wie ein immenses Ungleichgewicht wirkt. Aber es geht beim Investieren ja darum, dem Trend des Hauptstroms des weltweiten Kapitals zu folgen. Und genau dort, in den USA, sitzen die größten und wichtigsten Unternehmen, in welche die Investoren rund um den Globus auch am intensivsten investieren. Diese hohe Gewichtung der USA ist also durchaus sinnvoll.

Die breite Streuung nach Ländern und Branchen erhöht die Trendstabilität

Was die Branchenverteilung angeht, sind die weltweit wichtigsten Branchen Informationstechnologie (IT), Finanzen, Gesundheitswesen, Industrie, Konsumgüter und Telekommunikation hier auch am höchsten gewichtet (Gewichtungen zwischen knapp 25 Prozent für IT und 8 Prozent für Telekommunikation) und erfassen zusammen etwa 80 Prozent des im Index erfassten Kapitals, das bildet die wirtschaftliche Realität sehr gut ab.

Diese breite Streuung innerhalb des Index führt dazu, dass die immer wieder auftretenden, nicht vorhersehbaren starken Schwankungen bei einzelnen Branchen und in einzelnen Ländern hier nicht so massiv durchschlagen. Ausreißer werden also „geglättet“, der Index liegt deutlich ruhiger im Markt, wie der folgende Chart zeigt, der den MSCI World Index mit den Leitindizes der USA, Europas und Japans vergleicht.

Quelle: marketmaker pp4

Die ganze Welt der Aktien mit einem Klick ins Depot: Ein ETF auf den MSCI World Index

Dabei ist der MSCI World Index kein „künstlicher“ Index, der nur Statistikern als Informationsquelle dient. Es ist problemlos möglich, mit einem ETF unmittelbar in diesen „Weltindex“ zu investieren. Geringe Gebühren, die hohe Flexibilität beim An- und Verkauf und nicht zuletzt der Umstand, dass der ETF „sparplanfähig“ ist (dazu unten mehr), stellen den ETF auf den MSCI World Index von iShares als tadelloses Tool heraus, um sich mit einem Klick die ganze Welt der Aktien ins Depot zu holen:

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Der Vorteil des „Averaging-Effekts“: Investieren mit Sparplan

Der iShares Core MSCI World UCITS ETF erfüllt die Voraussetzungen für Sparpläne. Sparpläne haben neben dem Aspekt des Komforts, dass automatisch regelmäßig zu vom Anleger gewünschten Zeitpunkt in einer frei wählbaren Summe gekauft wird, einen immens wichtigen Vorteil:

Quelle: marketmaker pp4

Dadurch, dass man regelmäßig eine gleich hohe Summe investiert, kauft man nach einem starken Anstieg der Kurse weniger, nach einer Abwärtsbewegung aber dann umso mehr ETF-Anteile. Das führt zum „Averaging-Effekt“, d.h. man glättet die Schwankungen der ETF-Basis - in diesem Fall des MSCI World Index - durch die unterschiedliche Zahl gekaufter Anteile bei gleichbleibender Investmentsumme. Die vorstehende Grafik empfindet diesen Effekt durch einen gleitenden Durchschnitt auf den Index auf Monatsbasis nach.

Dabei lohnt ein Blick auf den von iShares zur Verfügung gestellten Sparplanrechner, bei dem Sie für diesen ETF, aber auch für alle anderen ETFs von iShares flexible, eigene Modellrechnungen anstellen können:

Als Investor haben Sie hier somit alle Möglichkeiten: Sie können sich über den iShares Core MSCI World UCITS ETF mit einem Klick die „Weltbörse“ ins Depot holen und dies auch noch, Schwankungen glättend, automatisieren: Ein perfekter Weg, um sich ein solides Fundament für Ihr Depot aufzubauen bzw. es über die Jahre hinweg zu vergrößern.

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister BlackRock Inc.. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.