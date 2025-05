Solide Big Tech-Ergebnisse | McDonald's und Eli Lilly unter Druck.

Der S&P 500 konnte in den letzten sieben Handelstagen rund 8% zulegen. Das ist der höchste 7-Tagesanstieg seit November 2020. Die Rallye wird an diesem Donnerstag durch die überwiegend robusten Ergebnisse und Aussichten des Tech-Sektors fortgesetzt. Insbesondere die Zahlen von Meta und Microsoft sind ausgesprochen robust, auch was die Aussichten betrifft. Das Meta die geplanten Investitionen erneut ausweitet, kommt auch den Aktien aus dem KI-Universum zugute. Nach dem Closing werden die Ergebnisse von insbesondere Apple und Amazon im Fokus stehen. Abseits dieser Tech-Riesen fallen die seit gestern Abend gemeldeten Zahlen überwiegend gut aus. CVS Health und Robinhood startend ebenfalls entsprechend freundlich in den Tag. Das CVS plant das Angebot an Wegovy on Novo Nordisk auszuweiten, nachdem auch Hims & Hers das Medikament anbieten wird, sorgt bei Eli Lilly für Verkaufsdruck. Die Ertragsaussichten werden außerdem gesenkt. Tesla dementiert einen Bericht im Wall Street Journal, dass man Elon Musk als CEO des Unternehmens ersetzen wird.



00:00 Intro

00:23 Überblick (u.a. Eli Lilly) | Solide Big Tech-Ergebnisse

02:22 Viel Applaus für Microsoft

05:50 Meta überzeugt mit starken Margen

10:51 Börsenmonat Mai - historisch betrachtet

12:00 USA wollen Gespräche mit China | EU plant Abkommen

14:55 Ergebnisse Überblick | Roblox, Robinhood, Mastercard

16:38 McDonald's & Eli Lilly unter Druck

19:25 CVS Health | Moderna: Verlust geringer als erwartet

20:40 KLA | Qualcomm

21:40 Tesla: Ersatz für Elon Musk gesucht?

22:49 Ford & GM federn Zollfolgen ab

24:35 China gleichauf bei KI | Google zu Zerschlagung | Meta zu EU-Regeln

26:30 Zahlen nach dem Closing | Analysten zu First Solar, Ebay u.a.

28:00 Schlusswort



