DAX® - Wieder über der Marke von 23.000 Punkten

Der DAX® startete am Freitag mit der erwarteten Aufwärtskurslücke (22.607 zu 22.765 Punkte) in den Handel. Dank der folgenden Anschlussgewinne blieb das Gap offen und hievte die deutschen Standardwerte per Schlusskurs wieder über die Marke von 23.000 Punkte. Unter dem Strich steht damit die vierte weiße Wochenkerze in Folge zu Buche. Seit dem zyklischen Tief vom 7. April (18.490 Punkte) konnte sich das Aktienbarometer damit um mehr als 4.500 Punkte erholen. In der Konsequenz rücken selbst die historischen Hochstände bei 23.476 Punkten wieder in Reichweite. Noch kühnere Optimisten könnten die Kursentwicklung seit Anfang April sogar als „V-Formation“ interpretieren. Aus der Höhe dieses dynamischen Umkehrmusters würde sich langfristig sogar ein Kursziel von 26.500 Punkten ergeben. Während der Erholungsbewegung seit Anfang April hat der DAX® insgesamt drei Aufwärtskurslücken gerissen. Das letzte – und eingangs angeführte Gap – dient in Zukunft als erste Unterstützung Eine weitere Haltezone wird durch die Kombination aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 22.206 Punkten) und den Tiefpunkten bei gut 22.200 Punkten definiert.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

