Warren Buffett gibt die Zügel ab | Eine Ära an der Wall Street endet.

Wir sehen nach dem längsten Anstieg seit 2004 im S&P 500 Gewinnmitnahmen. Die Nachrichtenlage ist ruhig, was sich im Tagesverlauf allerdings noch ändern wird. Um 16 Uhr MEZ wird der April-ISM-Einkaufsmanager Index der Dienstleister gemeldet. Außerdem wird Finanzminister Scott Bessent um 17 Uhr MEZ auf einer Konferenz eine Rede halten. Im Fokus stehen die Aktien von Berkshire Hathaway. Warren Buffett gibt Ende des Jahres die Rolle des CEOs an Greg Abel weiter. Berkshire generiert mit etwa 180 operativen Gesellschaften einen Jahresumsatz von nahezu $400 Mrd. Dazu gehören Eisenbahngesellschaften, Stromversorger, Tankstellen, Autohäuser, Hausbau-Unternehmen, Immobilienmakler und Chemie-Konzerne. Zu den größten Investments gehören u.a. Apple, American Express und der Versicherungsriese Geico. Abel ist ein hervorragender Manager, wobei Warren Buffett als Person und Brand sicherlich nie ersetzt werden kann.



00:00 Intro

00:16 Themenausblick

02:56 Handelspolitik: Canada, Japan, China | Entschärfung der Lage

04:21 Gewinnstrecke des S&P im Dow Jones

04:58 Opec plus hebt Förderquoten an | Saudi Arabien will Marktanteile ausweiten

05:58 Quartalszahlen: Kino- und Filmgesellschaften wegen Zöllen unter Druck

07:27 Warren Buffett: Greg Able wird Nachfolger | Buffet bleibt Chairman

11:14 Berkshire Hathaway: Hauptversammlung | Quartalszahlen

13:08 Quartalszahlen: Biontec | ON Semiconductor | Tyson Foods

15:14 Ausblick heute

16:01 Analysten: AMD | Globalfoundries | Okta | Shopify | Uber | Exxon

19:08 Meldungen: Jeff Bezos | Huawei | TikTok USA | NY Airport | Starbucks in China



