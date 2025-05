Martin Goersch analysiert heute diese Aktien: Kontron, Evotec, Elmos, Teamviewer, Hugo Boss, FMC, Continental, On Semiconductor, Berkshire Hathaway, Ford, Hims & Hers, Palantir

Direkt zum Video auf YouTube

Nach der gescheiterten Kanzlerwahl macht der Dax heute auf dem Absatz kehrt und knickt deutlich ein, obwohl die ISM Einkaufsmanager-Indizes für die Euro-Zone und Deutschland besser gemeldet wurden als erwartet.

Aber auch die Vorbörse in den USA ist erneut schwach. Morgen steht die Sitzung der US-Notenbank Fed auf dem Programm, eine Ausgangslage in der große Investoren ungerne frisches Geld an den Markt bringen.Unter anderem stehen die Aktien von Elmos Semiconductor kräftig unter Druck, nachdem das Unternehmen recht dünnes Zahlenwerk geliefert hat. Aber auch andere Aktien verlieren heute kräftig.

In der Vorbörse geben Aktien von Überflieger Palantir deutlich nach, nachdem auch hier die Zahlen anscheinend nicht das gehalten haben, was die Anleger erwartet haben. Oder ist es eine reine Überbewertung, die hier für Korrekturen sorgt? Mehr dazu in der heutigen Sendung.

Auch die Aktien von Hims & Hers leiden, nachdem sie an den Tagen vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen noch gesucht waren. Was hier nun zu erwarten ist, dazu nimmt Martin heute Stellung.