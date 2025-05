Bitcoin – Wer kontrolliert die Zukunft? | @Blocktrainer - Roman Reher | Invest 25

► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

► Darum geht's im Video:

Wird Bitcoin zum Werkzeug individueller Freiheit – oder zum Spielball geopolitischer Interessen?

In diesem Video geht es um die Kryptopolitik der USA, internationale Bitcoin-Strategien,

Unternehmensbeteiligungen und die Rolle der Selbstverwahrung. Wie verändert Bitcoin

Marktmechanismen, welche Risiken bringt die Volatilität – und wie reagieren Staaten mit CBDCs?

Dieses Video beleuchtet technische, wirtschaftliche und psychologische Aspekte rund um die

Zukunft der Kryptowährungen.



Timestamps:

00:00 ► Einführung – Bitcoin zwischen Freiheit und Kontrolle

03:03 ► USA & Bitcoin: Strategische Reservepolitik

05:48 ► Internationale Entwicklungen & Bitcoin-Reserven

09:00 ► Unternehmen & ihre Bitcoin-Investitionen

11:47 ► Marktmechanismen & Volatilität als Chance

15:01 ► Zukunft von Bitcoin – Szenarien & Trends

17:53 ► Soziale Gerechtigkeit & Verteilung von Bitcoin

22:35 ► Bitcoin vs. Fiat: Währungsfragen & Machtverhältnisse

23:53 ► Selbstverwahrung – Kontrolle durch Eigentum

25:22 ► Psychologische Hürden & Sicherheitsstrategien

28:10 ► Q&A – Gesellschaftliche Fragen & Stolpersteine

30:01 ► Bitcoin-Bewertung & mentale Blockaden

32:22 ► Zwangssysteme & neue Alternativen

34:15 ► Steuerdruck & individuelle Freiheit

37:18 ► Psychologie & Marktverhalten

40:29 ► Bitcoin in der Cybersecurity

42:23 ► CBDCs – Überwachung oder Innovation?



🕐 Das Video wurde am 14.05.2025 um 17:38 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.