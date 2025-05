Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte auf hohem Niveau Verluste eingefahren. Aus China gab es am Mittwoch schwache Daten zur Kreditvergabe, das drückte auf die Kurse. Ansonsten standen keine marktbewegenden Konjunkturzahlen auf der Agenda. Die Saison der Quartalsbilanzen nähert sich ihrem Ende und verliert als Impulsgeber an Gewicht. Zum Thema Importzölle gab es nichts kursbewegend Neues.

So verlor der Leitindex Dax 0,47 Prozent auf 23.527 Punkte. Der Dax hielt sich aber in Reichweite des Rekordhochs vom Wochenbeginn bei 23.912 Zählern.

Schwächer als der Dax zeigte sich der MDax der mittelgroßen Unternehmen. Er verlor 0,87 Prozent auf 29.497 Zähler.Angesichts fehlender Impulse richteten Anleger das Augenmerk auf die Quartalsberichte etlicher Unternehmen.

Unter den Dax-Konzernen legten Daimler Truck, Brenntag, Eon und auch die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE ihre Berichte zum abgelaufenen Quartal vor.

Daimler Truck: Quartalszahlen über Erwartungen

Wegen der zollbedingten Unsicherheit auf seinem profitabelsten Markt Nordamerika geht Daimler Truck in den USA von weniger Lkw-Verkäufen aus und damit auch insgesamt von weniger Umsatz und Gewinn. Die Zahlen zum ersten Quartal des Nutzfahrzeugherstellers waren unterdessen weit besser ausgefallen als befürchtet. Die Aktie pendelte zwischen Gewinnen und Verlusten und legte zuletzt um gut 2,2 Prozent zu.

Porsche SE hält trotz Milliardenverlust an Jahresziel fest

Eon gewannen circa 1,8 Prozent. Höhere Investitionen und kälteres Wetter verhalfen dem Energieversorger zu einem Ergebnissprung im ersten Quartal.

Die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE schrieb dagegen zwar auch im ersten Quartal einen Milliardenverlust, das Ziel für den Jahresüberschuss wurde aber beibehalten. Porsche SE legten um knapp ein Prozent zu.

Bayer-Aktie im freien Fall: Mangel an Anschlusskäufen

Der Chemikalienhändler Brenntag blickt etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr als zuvor und enttäuschte auch mit seinem abgelaufenen Quartal, was dem Papier einen Verlust von etwa 1,8 Prozent einbrockte.

Bayer sackten am Nachmittag mit minus 10,4 Prozent ab. Händler sprachen angesichts des Kursanstiegs am Vortag, als der Agrarchemie- und Pharmakonzern Zahlen vorgelegt hatte, von einem "Fehlausbruch" im Chartverlauf. Es habe nach dem Quartalsbericht an Anschlusskäufen gemangelt, zumal Kursziel-Anhebungen Mangelware gewesen seien.

Tui-Aktie unter Druck: Rückläufige Sommerbuchungen

Im MDax waren Tui mit minus 10,9 Prozent Schlusslicht. Analyst Peter Clark von Berstein Research bemängelte vor allem rückläufige Buchungen für die Sommersaison. Bessere Nachrichten von On The Beach aus Großbritannien suggerieren ihm zufolge Marktanteilsverluste.

(mit Material von dpa-AFX)