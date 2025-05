Dynamik läßt nach | Wall Street neutral | Cisco nachbörslich

Zur Wochenmitte ist die Dynamik vorerst aus den Märkten raus. Gestern stiegen S&P und NASDAQ weiter an und haben damit die YTD Performnace wieder positiv gedreht.



Heute morgen legen die an den S&P 500 gebundenen Futures um 0,2 % zu, die Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,3 % und auch der Dow Jones liegt mit einem Plus von 84 Punkten leicht im grünen Bereich. Damit setzt sich der positive Trend vom Wochenbeginn fort.



Am Dienstag konnte der S&P 500 bereits um 0,7 % zulegen, der Nasdaq Composite sogar zum fünften Mal in Folge um starke 1,6 %. Zwar rutschte der Dow leicht ins Minus – vor allem wegen Verlusten bei UnitedHealth – doch insgesamt bleibt auch er im Wochenvergleich im Plus.



Der Grund für die gute Stimmung: Die USA und China haben am Montag eine 90-tägige Senkung der Zölle angekündigt. Das sorgt für spürbare Erleichterung am Markt und bringt neue Kaufdynamik – besonders in risikofreudige Sektoren.



„Die Risikobereitschaft ist aktuell deutlich gestiegen“, so Lale Akoner, globale Marktanalystin bei eToro. Zwar seien die strukturellen Probleme zwischen den USA und China weiterhin ungelöst, aber das klare Signal sei: Keine der beiden Seiten will den Handelskonflikt weiter verschärfen.



Besonders Technologieaktien gehörten am Dienstag zu den großen Gewinnern: Der Sektor legte um mehr als 2 % zu. Nvidia sprang sogar über 5 % nach oben, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen über 18.000 KI-Chips nach Saudi-Arabien liefern wird.



Auch die sogenannten Blue-Chip-Aktien zeigten zuletzt wieder eine stabile Entwicklung mit soliden Gewinnserien – die Markterholung setzt sich also fort.



Für alle, die bislang an der Seitenlinie standen, könnten jetzt interessante Einstiegschancen entstehen – gerade bei den Nachzüglern im Markt. Trader und Investoren, die bisher zögerlich waren, könnten sich nun positionieren, um vom aktuellen Momentum zu profitieren.



