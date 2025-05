GNW-News: Bitget Wallet nimmt an der Consensus Toronto teil, um Innovation und Wachstum zu präsentieren

^TORONTO, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en), der führende nicht-verwahrende Web3-Wallet, wird an der Consensus Toronto teilnehmen, einem der am meisten erwarteten Events im Bereich Web3. Die Veranstaltung findet vom 14. bis 16. Mai 2025 statt. Die Web3- Landschaft entwickelt sich rasant weiter. In diesem Zusammenhang rückt auch Bitget Wallet zunehmend ins Rampenlicht. Das Unternehmen möchte seine neuesten Fortschritte in den Bereichen kettenübergreifende Interoperabilität, Sicherheit von Smart Contracts und benutzerorientiertes Design hervorheben. Die Teilnahme folgt auf die Einführung von ?Shop with Crypto" von Bitget Wallet, einem In-App- Marktplatz, über den sich Alltagsgüter mit Kryptowährungen kaufen lassen, sowie auf die Integration des On-Chain-Indexfonds von Reserve, der einen einfachen Zugang zu diversifizierten Krypto-Portfolios innerhalb der Wallet ermöglicht. Die dreitägige Veranstaltung bringt Entwickler, Unternehmer und Investoren aus aller Welt zusammen, um über die Zukunft von Kryptowährungen, Blockchain- Infrastruktur und dezentraler Finanzierung zu diskutieren. Bitget Wallet wird während der gesamten Konferenz vor Ort sein, um mit Teilnehmern und Branchenführern in Kontakt zu treten und neue Produktfunktionen sowie Updates des Ökosystems vorzustellen, die speziell auf eine sich schnell entwickelnde Nutzerbasis zugeschnitten sind. Die diesjährige Ausgabe der Consensus stellt einen bedeutenden Wendepunkt für die Branche dar. Mit prominenten Teilnehmern wie BlackRock und Vertretern des Weißen Hauses macht die Veranstaltung deutlich, welche Fortschritte Kryptowährungen auf dem Weg zur institutionellen Anerkennung und regulatorischen Relevanz gemacht haben. Die Präsenz dieser Interessengruppen unterstreicht einen Wandel in der Wahrnehmung: Von einer Randtechnologie entwickeln sich Kryptowährungen zu einem integralen Bestandteil der globalen Diskussionen über die Finanzwelt. Vor diesem Hintergrund möchte Bitget Wallet aufzeigen, wie leicht zugänglich und sicher Selbstverwaltungs-Tools für die breite Akzeptanz sein können - insbesondere als Einstiegsmöglichkeit. Am Abend des 14. Mai veranstaltet Bitget Wallet im Rahmen seiner Präsenz auf der Consensus Toronto eine exklusive Whisky-Verkostungsnacht für VIP-Gäste. Das Erlebnis beginnt an einem einzigartigen Ort mit einer kuratierten Whisky- Mixology-Session im Above/Below Ground. In einer intimen, stimmungsvollen Atmosphäre können die Gäste dort Premium-Blends entdecken, bevor der Abend mit einem privaten Abendessen in einem unterirdischen Höhlenraum fortgesetzt wird. Dieser bietet einen raffinierten und zugleich unkonventionellen Rahmen für tiefere Gespräche und das Knüpfen neuer Kontakte. Jeder VIP-Gast erhält außerdem einen personalisierten Goldbarren-Koffer mit einer gravierten Whiskyflasche - ein Andenken, das perfekt zum einzigartigen, beeindruckenden und unvergesslichen Charakter des Abends passt. Seit der Einführung als Kernstück des Bitget-Ökosystems hat sich Bitget Wallet weiterentwickelt und unterstützt nun wichtige DApps und DeFi-Protokolle, die in seine Benutzeroberfläche integriert sind. Dank ihres Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit ist die Wallet zur bevorzugten Wahl für Nutzer geworden, die digitale Vermögenswerte verwalten, Token tauschen und auf dezentrale Apps zugreifen möchten. All dies ist in einer nahtlosen Benutzeroberfläche möglich. ?Auf der Consensus entstehen einige der wichtigsten Ideen der Branche", so Alvin Kan, COO von Bitget Wallet. ?Bitget Wallet möchte dabei aufzeigen, wie wir die entscheidenden Herausforderungen bei der Einführung von Web3 angehen, und gemeinsam mit dem Ökosystem an den nächsten Schritten arbeiten." Die Teilnahme an der Consensus Toronto folgt auf die Präsenz von Bitget Wallet auf der Solana Blockchain Futurist Conference und anderen wichtigen Events während der Canada Crypto Week. Dies spiegelt das umfassende Engagement von Bitget wider, dezentrale Innovationen durch eine zugängliche, sichere Infrastruktur zu unterstützen, die den hohen Ansprüchen der Nutzer gerecht wird. Über Bitget Wallet Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine nicht-verwahrende Krypto- Wallet, die entwickelt wurde, um Kryptowährungen für alle einfach, nahtlos und sicher zu machen. Mit über 60 Millionen Nutzern bietet Bitget Wallet eine umfassende Palette an Kryptodiensten, darunter Swaps, Marktanalysen, Staking, Prämien, einen DApp-Browser und Krypto-Zahlungslösungen. Durch die Unterstützung von über 130 Blockchains, mehr als 20.000 DApps und einer Million Token ermöglicht die Bitget Wallet ein nahtloses Multi-Chain-Trading über Hunderte von DEXs und Cross-Chain-Brücken hinweg. Ein Nutzerschutzfonds in Höhe von über 300 Millionen US-Dollar gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit für die Vermögenswerte der Nutzer. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Plattformen: X (https://twitter.com/BitgetWallet) | Telegram (http://t.me/Bitget_Wallet_Announcement) | Instagram (https://www.instagram.com/bitgetwallet_global/) | YouTube (https://www.youtube.com/@BitgetWallet) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitgetwallet) | TikTok (https://www.tiktok.com/@bitget.wallet) | Discord (https://discord.gg/bitget- wallet) | Facebook (https://www.facebook.com/BitgetWallet/) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an media.web3@bitget.com (mailto:media.web3@bitget.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aca210c0-db22-4696-aa65- 4d4c4b00cc2f °